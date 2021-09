Los precios del oro se estabilizaban este martes, gracias a una leve caída del dólar, aunque el movimiento de los precios era limitado debido a que los inversores esperaban el cierre de la reunión de política monetaria de Estados Unidos para obtener más claridad sobre sus planes de reducción de estímulos.

El oro al contado operaba con pocos cambios a US$ 1,764.46 la onza a las 0907 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,765.00 la onza.

“La gran pregunta es si la actual incertidumbre del mercado cambiará cualquier posible cronograma que pueda tener la Fed cuando anuncie su reducción de compras de activos”, dijo Michael Hewson, analista de CMC Markets UK. “Es más probable que eso ejerza una mayor presión a la baja sobre el oro”.

El banco central de Estados Unidos concluye el miércoles una reunión de dos días. Algunos observadores del mercado creen que podría anunciar una reducción gradual de las compras de activos en el cuarto trimestre y, como resultado, empujar al oro a la baja.

El lingote es considerado una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda que probablemente resulta del estímulo generalizado.

Una Fed agresiva también podría opacar el atractivo de los lingotes, ya que un eventual aumento de las tasas de interés elevaría el costo de oportunidad de mantener oro, no devenga intereses.

El dólar caía un 0.1% luego de tocar un máximo de casi un mes en la sesión previa, lo que ofrecía un respiro al oro.

En tanto, las acciones mundiales se estabilizaban y los inversores confiaban más en que el contagio de la crisis del endeudado desarrollador chino Evergrande sería limitado.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1.2% a US$ 22.51 la onza, el platino sumaba un 1.3% a US$ 922.34 la onza y el paladio ganaba un 1.1% a US$ 1,905.67.