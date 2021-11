El oro subía este viernes debido a que las preocupaciones sobre una nueva variante del coronavirus aparecida en Sudáfrica, que podría frenar la recuperación de la economía global, llevaban a los inversores a la seguridad de los lingotes.

El oro al contado saltaba 0.9% a US$ 1,805.26 por onza a las 0951 GMT. Los futuros de oro en Estados Unidos sumaban 1.2% a US$ 1,805.20 la onza.

La variante identificada en Sudáfrica posiblemente evadirá las respuestas inmunitarias y ha llevado a Reino Unido y a la Unión Europea a detener los viajes desde la nación africana.

“Los mercados temen que esta nueva variante pueda pesar más en la economía que la mutación Delta descubierta hace un año y eso ha estimulado una demanda de oro como activo de refugio”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research (QCR).

En un factor que alentaba al oro, el índice dólar disminuía un 0.4% desde un máximo de 16 meses visto a principios de esta semana, reduciendo el costo de los lingotes para los compradores que tienen otras monedas. Los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos también se debilitaban.

Sin embargo, el metal se dirigía a cerrar su peor semana desde el 6 de agosto, debido al aumento de las expectativas de que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés a un ritmo más rápido de lo previsto.

Entre otros metales preciosos, el platino caía un 2.3% a US$ 972.67 la onza; mientras que el paladio se hundía un 2.6% a US$ 1,812.28 la onza; y la plata bajaba un 0.5% a US$ 23.45 la onza.