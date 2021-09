El oro recuperaba algo de terreno este viernes, luego de que cayó casi un 3% en la víspera, pero un dólar firme mantenía al lingote camino a una baja semanal mientras el mercado sigue atento a la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 0925 GMT, el oro al contado ganaba un 0.7% a US$ 1,765.73 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.6% a US$ 1,766.30.

El lingote cayó casi un 3% el jueves, después de que un inesperado aumento de las ventas minoristas de Estados Unidos fortaleció las expectativas de que la Fed podría reducir su estímulo antes, lo que también impulsó una remontada del dólar.

El dólar se mantenía cerca de un máximo de casi tres semanas el viernes, aumentando el costo del oro para los tenedores de otras monedas, lo que dejaba al oro camino a registrar una caída semanal de un 1.2%.

“Todo el mundo está viendo a la Fed como si tuviese una posición de línea dura. Sería muy tentador después de una caída de US$ 40 (buscar un punto de entrada) a pesar del hecho de que el debate sobre la reducción del estímulo aún continúa”, dijo la analista de StoneX Rhona O’Connell.

“Los inversores buscarán proyecciones económicas en la conferencia de prensa de Jay Powell”, dijo O’Connell, y agregó que un cambio realmente agresivo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) no frenaría la posibilidad de otra reacción refleja a la baja del oro, incluso si ya ha sido contemplado en su precio. La reunión del FOMC se realizará del 21 al 22 de septiembre.

Pero el rebote del oro, impulsado en parte por la cobertura de posiciones cortas, “parece anémico y el oro se enfrenta a poner a prueba el nivel de US$ 1,750 mientras el dólar se mantiene firme”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado para Asia Pacífico en OANDA.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.7% a US$ 23.08 la onza, luego de que el jueves tocó su menor nivel en más de un mes. El platino subía un 1.7% a US$ 948.66 y el paladio sumaba un 0.5% a US$ 2,043.29.