Los precios del oro operaban a la baja este viernes, afectados por la firmeza del dólar y un rendimiento más alto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

A las 1133 GMT, el oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,890.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2% a US$ 1,891.50.

“El oro está bajo presión por razones técnicas (...) y en este punto busca una corrección temporal”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

Si bien una leve recuperación en el dólar presionaba al lingote, los datos económicos positivos de Estados Unidos también podrían ser negativos para el oro, ya que podría significar que la Fed podría empezar a hablar sobre un ajuste de su política monetaria pronto.

El índice dólar ganaba un 0.3%, restando atractivo al metal dorado para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.9% a US$ 27.60 la onza; el platino restaba un 0.3%, a US$ 1,175.72 y el paladio mejoraba un 0.9% a US$ 2,830.17.