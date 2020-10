El oro subía este viernes tras dos días de fuertes desplomes, ya que el avance del dólar se estancaba y los inversionistas buscaban refugio en el lingote en un momento en que el aumento de casos de COVID-19 y las inminentes elecciones en Estados Unidos mantenían a los mercados al límite.

A las 0947 GMT, el oro al contado ganaba un 0.4%, a US$ 1,874.66 la onza, tras perder un 1% el jueves. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4% a US$ 1,874.80 la onza.

“Hay muchas compras de inversores que podrían haberse quedado fuera de la compra de oro en la primera o segunda vez, pero que también piensan en algunos aspectos estructurales a largo plazo muy buenos para el oro: una aceleración de la inflación y el debilitamiento del dólar”, dijo el analista independiente Robin Bhar.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajaba, aumentando el atractivo del lingote para los tenedores de otras divisas.

No obstante, el oro seguía en camino a su tercer declive mensual consecutivo, presionado por la falta de progreso en el nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, ante el estatus del metal dorado como cobertura frente a la inflación.

En otros metales preciosos, la plata mejoraba un 0.6% a US$ 23.40 la onza; el platino ganaba un 0.6% a US$ 852.38; y el paladio avanzaba un 1.5% a US$ 2,224.39.