La industria criptográfica, dominada por hombres, podría brindar más oportunidades de empleo a las mujeres, según la directora de la mayor bolsa de activos digitales de Australia.

La cadena de bloques necesita una mayor participación femenina y ofrece oportunidades a medida que la industria madura y crece la aceptación de las finanzas descentralizadas, dijo Caroline Bowler , directora ejecutiva de BTC Markets en Melbourne. El sector da la bienvenida a nuevas ideas y permite flexibilidad, dijo Bowler .

“Hay muchos puntos de entrada a las criptomonedas y a las cadenas de bloques, y no es necesario ser desarrollador o especializarse en esto para encontrar un lugar dentro de este ecosistema”, dijo.

El ánimo que da Bowler contradice la notoria cultura masculina alrededor de las criptomonedas, así como el accidentado historial de Australia en materia de equidad de género.

Al igual que en gran parte de las finanzas y la tecnología, la industria de los activos digitales sigue dominada en gran medida por los hombres, aunque sigue siendo difícil conseguir cifras sobre la división de género en la industria. Los hombres también dominan la inversión en criptomonedas.

Criptomachos

“No es perfecto; esa subsección de ‘criptomachos’ todavía existe y no tengo duda alguna de que seguirá existiendo”, dijo Bowler, que trabajó en Bank of America Merrill Lynch y es miembro de la junta de Blockchain Australia. “Pero a medida que la criptografía se vuelve cada vez más común y entran más mujeres, el impacto de esa tendencia se diluye y llega la aceptación generalizada”.

La trayectoria de las finanzas tradicionales sugiere que no será fácil aumentar el número de mujeres que trabajan en el ámbito de los activos digitales. Si bien el aumento en el número de administradoras de fondos fue el mayor registrado en el informe Citywire Alpha Female 2021, el porcentaje de mujeres que administran dinero en todo el mundo aumentó a solo 11.8%, desde 10.3%.

La mujer más famosa de la industria es probablemente Blythe Masters, exbanquera de JPMorgan Chase & Co. a quien se le atribuye la invención del default crediticio, y que fundó en el 2015 la startup de cadena de bloques Digital Asset Holdings. Pero para las personas que ven el valor de la equidad de género, todavía queda un largo camino por recorrer.