Un índice de divisas de mercados emergentes cayó tras la publicación de los datos y el peso mexicano lideró las pérdidas en Latinoamérica. Sin embargo, la caída se revirtió rápidamente y el indicador alcanzó nuevos máximos del día media hora después de la publicación. El repunte estuvo liderado por el peso chileno, que subió un 1% gracias al alza del cobre. Le siguieron el peso colombiano y el esloti polaco.

El índice de precios al productor para demanda final de Estados Unidos aumentó un 0.5% en abril respecto al mes anterior, más rápido de lo previsto y en una señal de que las presiones inflacionistas están tardando más en remitir.

Sin embargo, se moderaron varias categorías del IPP que se utilizan para calcular el índice de precios de gastos de consumo personal. La atención de los inversionistas se centra ahora en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicará el miércoles.

“El IPC es claramente un detonante importante, el mercado es muy sensible”, dijo Andrés Pardo , jefe de estrategia macroeconómica para Latinoamérica de XP Investments. “Una mala cifra revierte lo que se ganó después de las nóminas no agrícolas”.

La Reserva Federal debe ser paciente mientras espera más evidencia de que las altas tasas de interés están frenando la inflación, dijo el martes el presidente de la Fed, Jerome Powell, en declaraciones que refuerzan las apuestas a tasas más altas por más tiempo.

El indicador de referencia de las acciones de los mercados emergentes subía por tercer día consecutivo a sus niveles más altos desde abril de 2022, mientras los mercados esperan la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos.

El índice MSCI de acciones de mercados emergentes registraba un alza del 0.3%, lo que eleva su avance en lo que va del año al 5.7%. La última vez que las ganancias fueron tan buenas o mejores durante este período fue en 2017, cuando el indicador terminó el año con un aumento del 34%.

“El rendimiento de las acciones de los mercados emergentes en las últimas semanas no solo ha estado ampliamente impulsado por el fuerte repunte en China, sino que también sigue dominado por las perspectivas de las tasas de interés de Estados Unidos”, dijo Nenad Dinic , estratega de acciones de mercados emergentes de Bank Julius Baer & Co. Ltd.

“Como resultado, esperamos que la publicación de los datos del IPC de Estados Unidos sea un importante catalizador alcista o bajista para esta clase de activos”, agregó.

Para Kumar Gautam , estratega cuantitativo de acciones de Bloomberg Intelligence, se necesitará más para sostener la tendencia actual en acciones de los países en desarrollo.

“Nuestro análisis muestra que el reciente repunte de los mercados emergentes está impulsado en gran medida por las percepciones, con poco apoyo de las ganancias”, dijo Gautam . “Hay límites para un repunte impulsado por el optimismo y una sorpresa negativa de la inflación en Estados Unidos puede afectar la confianza en los mercados emergentes”.

LEA TAMBIÉN: Powell reitera que la Fed podría mantener tasas altas por más tiempo