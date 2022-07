El número de usuarios activos de criptomonedas en Bank of America ha disminuido en más de la mitad en medio de la caída prolongada en el mercado de activos digitales.

Los usuarios de criptomonedas del banco se redujeron en mayo a menos de 500,000 desde más de 1 millón en noviembre del 2021, cuando el bitcóin y algunos otros tokens alcanzaron máximos históricos.

Desde entonces, los precios de las criptomonedas se han desplomado, y el sentimiento entre los fanáticos también se ha agriado. El bitcóin ha retrocedido casi un 60% este año y se cotiza justo por encima de los US$ 19,000. El banco dijo que ha habido “una grave caída” en los precios.

“Los criptomercados se han visto sacudidos por fuertes caídas en los precios de las monedas digitales y el colapso de ciertas criptomonedas estables”, escribió en un informe un equipo del Bank of America Institute que incluye a David Tinsley.

El banco analizó los datos internos anónimos que mostraban la cantidad de clientes que habían realizado inversiones en criptoactivos al enviar o recibir un pago hacia o desde una plataforma de activos digitales, aunque los datos no muestran especificamente qué transacciones se realizaron.

Si bien los datos de Bank of America no ofrecen una visión integral de todos los usuarios de criptomonedas, pueden reflejar tendencias más amplias en el espacio.

Las criptomonedas, al igual que otros activos de mayor riesgo, han sufrido en un entorno de política monetaria más estricto, donde la Reserva Federal y otros bancos centrales están elevando las tasas de interés para frenar el crecimiento y el aumento de los precios. La capitalización de mercado de las criptomonedas se ha reducido a menos de US$ 1 billón, desde un máximo de unos US$ 3 billones en noviembre del 2021.

En medio de estas condiciones, el apetito hacia los activos digitales también ha disminuido. Entre abril y junio, Bank of America vio un alza del 21% al 30% en aquellos que dijeron que no han invertido en el espacio y que no tienen planes de hacerlo.

Aun así, los efectos más amplios de la caída del criptomercado podrían no ser perjudiciales para la economía en general. Los criptoactivos comprenden menos del 1% de los activos financieros generales de los hogares estadounidenses, dijo Bank of America, lo que sugiere que “relativamente pocas personas ven los criptoactivos como una inversión confiable a largo plazo”.