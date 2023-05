Cabe recordar que el índice general de la BVL acumula un alza de 3.8% en lo que va del año (dato al 5 de mayo).

El reporte muestra los precios actuales de las acciones de las compañías y los estimados de sus precios objetivos hacia futuro, lo cual podría generar importantes apreciaciones (ver cuadro a continuación o hacer click aquí).

Al respecto, Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital SAB, precisó que no existe un tiempo estimado respecto a cuándo la acción llegará a su precio objetivo, sino que ello dependerá de la evolución de las condiciones del sector en que se desarrolla la compañía y de la coyuntura de la economía en general.

“El precio objetivo es el valor al que debería llegar la acción según los fundamentos de la empresa. Si las condiciones externas son mejores, podría tomar menos tiempo, pero si el entorno se mantiene volátil, seguramente tomará más tiempo”, señaló.

En el caso de Nexa Resources Perú, Kallpa Securities SAB estima un potencial de apreciación de su acción de 129%. Esto pese a que en el primer trimestre del 2023 registró una utilidad neta de US$ 11.9 millones, por debajo de los US$ 30.7 millones esperados por esta SAB, debido a una menor producción de cobre y oro.

“Los resultados se vieron afectados por la paralización de las operaciones en Atacocha y Cerro lindo, como por los menores precios de los metales. No obstante, la salud financiera de la empresa se mantiene sólida, con una posición de caja de US$ 141.0 MM y una deuda de solo US$ 2.6 MM”, indicó Kallpa SAB en un reciente reporte sobre la compañía.

“Nos mantenemos optimistas con que a pesar de la paralización. Esperamos que la producción de Atacocha y Cerro Lindo se normalicen en el 2T 2023. Por otro lado, estimamos que la producción de cobre continúe mostrando mejorías por la explotación de zonas con mayores leyes. Considerando lo anterior, mantenemos sin cambios nuestro valor fundamental de S/ 3.80, con recomendación de comprar (la acción actualmente cotiza a S/ 1.66)”, subrayó Kallpa SAB.

Por su parte Credicorp Capital SAB mencionó tres acciones recomendadas. La primera es InRetail. “En consumo la que más nos gusta es InRetail, con un precio de la acción actual de US$ 32 y tenemos un precio objetivo (futuro) de US$ 42. Nos gusta pues tiene un modelo de negocio constante, resiliente, soportado con un buen portafolio de marcas y un plan agresivo de aportura de tiendas. Además hay expectativas de que paguen dividendos”, destacó Daniel Guzmán, de Credicorp Capital SAB.

En el sector energía ve con buena expectativa a Engie, con un precio actual de S/ 5,36 por acción y un valor objetivo de S/ 6,73. “Nos gusta por sus próximos desarrollos previstos, con proyectos como el parque eólico Punta Lomitas. Eso va a contribuir a los números de la empresa. Vemos que actualmente tiene un precio de acción bastante descontado”, refirió.

Y en el sector financiero destaca a IFS, con un valor de la acción de US$ 22.5 y una expectativa de que llegue a US$ 30. “Es una compañía que ha anunciado un programa de recompra de acciones por US$ 100 millones. Eso es un evento positivo. Si bien hay preocupación por el tema financiero en Estados Unidos, que por contagio podría impactar, IFS es una compañía sólida y creemos que puede manejar este riesgo bastante bien”, anotó Guzmán.

Para conocer todos los reportes de las SAB y clasificadoras de riesgo sobre las compañías que listan en la BVL puede hacer click en este enlace.

