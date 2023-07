JPMorgan ampliará su banco en línea Chase a Alemania y otros países de la Unión Europea, dijo su presidente ejecutivo, Jamie Dimon, al diario alemán Handelsblatt, una medida que aumenta la competencia para los rivales europeos en un mercado saturado.

Reuters ya había informado de los preparativos, pero las declaraciones de Dimon a Handelsblatt, publicadas el viernes, suponen la primera confirmación oficial.

En su primera incursión fuera de Estados Unidos, JPMorgan entró en el mercado británico con una oferta minorista exclusivamente digital en 2021, y los ejecutivos han señalado que su objetivo era ampliarla a otros países.

LEA TAMBIÉN: JPMorgan espera que precios de oro y plata se mantengan elevados en largo plazo

“Siempre hemos tenido claro que queremos introducir Chase no sólo en el Reino Unido, sino también en Alemania y otros países europeos”, fue citado Dimon. “Tenemos planes ambiciosos”. Aseguró que aún no se definía el cronograma. Un portavoz de JPMorgan confirmó el informe y no quiso hacer comentarios sobre el calendario.

Los bancos estadounidenses han tratado de compensar los lucrativos pero a veces volátiles beneficios de la banca de inversión con ingresos más estables, aunque se enfrentan a un mercado de consumo competitivo dominado por los operadores locales, donde los márgenes son escasos.

JPMorgan, cuyo centro de operaciones para la Unión Europea se encuentra en el centro financiero alemán de Fráncfort, se ha convertido en uno de los mayores bancos asesores de Alemania en los últimos años, y se está expandiendo para dirigirse más a las medianas empresas que forman la columna vertebral de la mayor economía de Europa.

El año pasado, los analistas de Deutsche Bank escribieron en una nota que, aunque parecía probable que JPMorgan expandiera su negocio minorista en la UE, “¿por qué tiene sentido expandir la banca minorista a escala mundial cuando otros bancos no han podido hacerlo y la carga regulatoria global es elevada?”.

Dimon declaró a Handelsblatt que confiaba en tener éxito.

“En Alemania, ‘Chase’ todavía no es tan conocido, pero a nivel mundial es una marca fuerte. También somos un banco de confianza con un sólido balance, y los clientes particulares lo saben”, afirmó.

(Con información de Reuters)