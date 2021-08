El Banco de Jamaica acuñó una nueva moneda electrónica por valor de US$ 1.5 millones esta semana, uniéndose a una lista cada vez mayor de mercados emergentes que apuestan por el dinero digital para reducir los costos de transacción e impulsar su participación en el sistema financiero formal.

Con el tiempo, cualquier jamaicano con un teléfono móvil podrá utilizar la moneda digital, dijo la vicegobernadora del Banco de Jamaica, Natalie Haynes , en una entrevista telefónica el jueves.

La nueva moneda también reduce costos para las autoridades monetarias al reducir el gasto en impresión, seguridad y distribución asociados con el efectivo físico, señaló Haynes .

El banco alrededor de US$ 6.4 millones al año en la adquisición de billetes y monedas. Y generalmente toma nueve meses ordenar, imprimir y entregar moneda física, dijo. Esta semana, el banco central acuñó US$ 230 millones digitales jamaicanos, o alrededor de US$ 1.5 millones, en minutos.

Las monedas digitales del banco central, o CBDC, son moneda nacional, a diferencia de sus contrapartes criptográficas, como el bitcóin y el ethereum, que son apreciadas, en parte, porque no están vinculadas a la moneda fiduciaria.

Jamaica probará su criptomoneda durante un período piloto que se extenderá hasta diciembre. Con ella espera impulsar la adopción mediante el uso de la tecnología para distribuir los pagos de bienestar nacional. ECurrency Mint Inc., con sede en Irlanda, será el proveedor de tecnología del Gobierno.

El país se une a las Bahamas y al Banco Central del Caribe Oriental para estar entre las primeras jurisdicciones del mundo en implementar monedas digitales nacionales. A principios de este año, China lanzó su “renminbi digital”.

Si bien Bahamas tiene el “dólar de arena” y el Caribe oriental tiene “DCash”, la moneda digital de Jamaica aún no ha sido nombrada.

“Estamos buscando un nombre que sea auténticamente jamaicano”, dijo Haynes. “Queremos que la gente se identifique con él”.