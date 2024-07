Las empresas que los estrategas denominan “hiperescaladoras” —las que incluyen a Amazon Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. y Alphabet Inc.— han utilizado alrededor de US$ 357,000 millones en gastos de capital, así como para investigación y desarrollo en el último año, según el equipo dirigido por Ryan Hammond .

Una “parte significativa” de este gasto se destinó a la IA y representa casi una cuarta parte del total del S&P 500 para gasto de capital e investigación y desarrollo, señalaron los estrategas.

LEA TAMBIÉN: Citi dice que es hora de tomar las ganancias en acciones de IA

“A las hiperescaladoras de hoy eventualmente se les exigirá que demuestren que sus inversiones generarán ingresos y ganancias”, escribió Hammond en una nota. “Los primeros indicios de que puede que no se generen, podrían llevar a una rebaja de la valoración”.

Se espera que Amazon utilice US$ 63,000 millones para gasto de capital este año, un aumento de US$ 53,000 millones en 2023, según datos compilados por Bloomberg. Meta y Alphabet, propietaria de Google, gastarán cantidades récord en 2024.

Las acciones de IA siguen encareciéndose | La brecha entre las valoraciones de AI y el S&P 500 se ha ampliado desde finales de 2022

La efervescencia en torno a la IA ha impulsado las acciones estadounidenses a máximos históricos este año, y Nvidia Corp. se sitúa entre las mayores beneficiarias. En general, los inversionistas esperan que el frenesí siga siendo una característica clave de un repunte en el segundo semestre, aunque algunos apuestan a que sectores como los proveedores de infraestructura y los servicios públicos liderarán las ganancias durante el resto de 2024.

LEA TAMBIÉN: ICPNA y su método para reforzar la enseñanza del inglés mediante la IA

Aun así, los estrategas afirman que el gasto actual en IA “todavía es menor en comparación” con los niveles de inversión registrados durante la crisis de las puntocom.

En el punto álgido de la burbuja tecnológica, a principios del milenio, el grupo de acciones de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones gastaba más del 100% de los flujos de caja de las operaciones en gasto de capital e investigación y desarrollo, según Hammond. Hoy, el monto se sitúa en el 72%.

Aun así, los gastos asociados a la depreciación podrían representar un riesgo para la rentabilidad, según el estratega.

“Como se demostró en la burbuja tecnológica, las revisiones de las ventas serán un indicador clave para que los inversionistas evalúen la durabilidad del comercio de la IA”, afirma Hammond.