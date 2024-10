Con los libros de órdenes de setiembre ya cerrados, se hace patente la velocidad de esas ventas de deuda, que han batido récords desde Nueva York hasta Pekín. Más de 1,226 emisores vendieron más de US$ 600,000 millones en bonos el mes pasado, según datos recopilados por Bloomberg. Se trata de la mayor cifra registrada en setiembre desde hace más de dos décadas.

La emisión en el mercado estadounidense de bonos de alta calidad fue la más elevada de la historia en setiembre. Los prestamistas europeos vendieron una cantidad récord de títulos de Nivel 1 Adicional.

El mercado chino de bonos denominados en yuanes batió un récord para ventas en un solo mes, mientras que ByteDance Ltd., propietaria de TikTok, está a punto de obtener un préstamo de US$ 10,800 millones en lo que sería la mayor operación corporativa denominada en dólares de la historia en Asia, excluido Japón.

También fue un setiembre estelar para la emisión de deuda europea, con más de € 180,000 millones (US$ 200,000 millones) en bonos vendidos, encabezados por prestatarios financieros, según datos recopilados por Bloomberg. Se trata del segundo mayor nivel de ventas en un mes de setiembre registrado, solo por detrás de los € 200,780 millones de 2021.

En Estados Unidos, las empresas están buscando préstamos antes de que las elecciones presidenciales agiten los mercados de deuda y aumenten la preocupación por la inflación, y antes de que se produzca la pausa por los informes de resultados. Al mismo tiempo, aprovechan la fuerte demanda de bonos que compran los inversionistas antes de que los bancos centrales sigan recortando las tasas de interés. El descenso de las primas de riesgo también está animando a los emisores a actuar con rapidez.

“El mercado es atractivo, ya que los diferenciales están cerca de los mínimos del año hasta la fecha, los rendimientos han bajado bastante en un periodo de tiempo relativamente corto y la demanda sigue siendo fuerte”, afirma Mike Griffin , codirector de bonos corporativos y municipales de Conning.

Prevé una emisión de US$ 90,000 millones en octubre y que la oferta se reduzca hasta finales de año.

Según una encuesta informal realizada por Bloomberg News, los intermediarios esperan un promedio de entre US$ 90,000 millones y US$ 100,000 millones en bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión para este mes, frente a los US$ 170,600 millones de setiembre.

Muy activo

En setiembre, las empresas con grado de inversión obtuvieron préstamos por US$ 170,000 millones, la cifra más alta jamás registrada. En el mercado de préstamos apalancados, ese mes se lanzaron operaciones por US$ 128,000 millones, superando por primera vez los US$ 100,000 millones, según datos recopilados por Bloomberg que se remontan a 2013. En el mercado de alto rendimiento, más de 50 empresas vendieron bonos por casi US$ 37,000 millones.

La oleada de préstamos ha sido mundial. En Europa, las ventas de bonos de Nivel 1 Adicionales ascendieron a cerca de € 13,000 millones. Las empresas de la región Asia-Pacífico colocaron bonos por el equivalente a US$ 42,000 millones en dólares y euros en setiembre, la mayor cifra para cualquier mes desde enero del año pasado. La cifra es también la mayor para un mes de setiembre en tres años, mientras que los instrumentos en dólares ascendieron a aproximadamente US$ 33,000 millones. Las empresas chinas vendieron US$ 7,600 millones.

“Los emisores ven que los diferenciales están cerca de sus máximos históricos, lo que resulta atractivo desde el punto de vista del endeudamiento”, dijo Meghan Robson , responsable de estrategia de crédito en Estados Unidos de BNP Paribas.

La emisión de deuda en los mercados de financiación estructurada también está siendo fuerte. Las ventas de obligaciones de préstamos garantizados de nueva emisión han aumentado casi un 70%, hasta US$ 142,000 millones, mientras que las ventas de instrumentos respaldados por activos en Estados Unidos han alcanzado los US$ 277,000 millones en lo que va de año, casi un 25% más que el año pasado, según datos recopilados por Bloomberg News.

En el sector inmobiliario comercial, la emisión de instrumentos privados respaldados por hipotecas comerciales ha aumentado un 146% en lo que va de año, hasta los US$ 80,000 millones, según los datos. Esto se debe al repunte de las ventas desde los bajos niveles registrados el año pasado en medio de los temores sobre esta clase de activos.

“El mercado ha estado muy abierto y los diferenciales son estrechos. Desde el punto de vista de un emisor, en el mundo corporativo, esas son condiciones bastante buenas”, dijo Kathy Jones , estratega jefe de renta fija de Schwab Center for Financial Research. “Si soy un emisor y realmente necesito hacer algo, quiero hacerlo antes de las elecciones porque puede ser muy ruidoso, volátil e incierto”.