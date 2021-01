Las inversiones en fondos mutuos rindieron en promedio 11% el año pasado, aunque con picos de ganancias de hasta 57% en el caso de los fondos mutuos internacionales (Gestión 08.01.2021).

Al respecto, Alonso Olaechea, Gerente General de Credicorp Capital SAF, refirió que el buen rendimiento el 2020 se dio sobre todo en los mercados de Estados Unidos y Asia, en sectores como el tecnológico, que se han mostrado “resilientes” a la coyuntura del COVID-19.

¿Cuáles son las previsiones de los mercados de inversión de los fondos mutuos para este 2021?

Olaechea sostiene que este año las oportunidades de ganancias en fondos mutuos podrían ser impulsadas por otros mercados y sectores, debido a la política monetaria y fiscal expansiva de los principales mercados y la aceleración de la reactivación económica.

“Los activos que se puedan beneficiar podrían no ser los mismos. Algunos mercados que no tuvieron buen rendimiento el 2020 podrían apreciarse el 2021. Uno de ellos son los mercados emergentes como Latinoamérica, que tuvieron rentabilidades que no fueron tan buenas como los mercados desarrollados; creemos que ahora se van a ver beneficiados por la reactividad económica”, refirió Olaechea.

El especialista prevé oportunidades para obtener buena rentabilidad en estos mercados “tanto en renta variable y en renta fija”, agregó.

Asimismo, Olaechea estima importantes oportunidades de inversión en más sectores.

“Lo que vemos para el 2021 es que los sectores más cíclicos, como los industriales y financieros, no se han visto tan beneficiados (el 2020) y ahora encontramos que pueden haber oportunidades atractivas”, subrayó.

Estrategia de inversión

¿Cuáles son los pasos para invertir en fondos mutuos? Alonso Olaechea refiere que lo primero a hacer es definir el horizonte de inversión y perfil de riesgo.

“Es decir, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y el plazo de inversión. Para ello contamos con asesores que ayudarán a tomar la decisión más adecuada”, indicó.

La primera vez que se invierte en fondos mutuos la persona debe asistir físicamente a la agencia para firmar el contrato.

Una vez ocurrido ello, todo lo demás se puede hacer de forma online: el monitoreo del rendimiento de los fondos, un incremento de inversiones o el retiro del fondo (rescate).