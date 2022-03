Los principales proveedores de índices están eliminando oficialmente los activos rusos de sus indicadores, aumentando la presión sobre una industria de fondos cotizados en bolsa que ya enfrenta una prueba de estrés extraordinaria.

MSCI Inc. y FTSE Russell dijeron el miércoles por la noche que están eliminando las acciones rusas de algunos de sus índices ampliamente rastreados un día después de que Stoxx Ltd. anunciara que eliminará las empresas rusas de sus indicadores de referencia y cerrará su indicador específico del país. Firmas como S&P Dow Jones Indices y JPMorgan Chase & Co. siguen analizando el asunto y se espera que anuncien sus decisiones pronto.

Dado el caos que rodea a los valores rusos “no invertibles”, las medidas no son una sorpresa. Pero complican aún más las perspectivas de los ETF que ya se vieron perjudicados por las sanciones y el cierre del mercado de Moscú que causó que sus activos subyacentes fueran prácticamente imposibles de comprar o vender.

Los fondos que cotizan en EE.UU. y que rastrean activos rusos, incluidos iShares MSCI Russia Capped ETF (ticker ERUS) y VanEck Russia ETF (RSX) se desplomaron el jueves después de la noticia, y varios observaron interrupciones comerciales.

“Lo que realmente se está probando es la resiliencia del mercado”, dijo Reggie Browne, codirector global de comercio y ventas de ETF y director de GTS. “Esto es algo único”.

La estructura de los ETF permite que todavía se negocien incluso con sus activos bloqueados. Mientras los precios se desploman y las valoraciones se vuelven caóticas, ya se cerró un ETF centrado en Rusia. La mayoría de los demás, incluidos productos de BlackRock Inc. y DWS Investment, están bloqueando la entrada de nuevo efectivo.

Ahora, muchos vehículos pasivos no pueden venderse para cumplir con los cambios del índice, manejar la salida de los inversionistas, o ambos.

La idea es que los valores rusos se mantendrían incluso si tuvieran un valor de cero. Esto podría causar un error de seguimiento, cuando el rendimiento real de un fondo diverge del índice de referencia que sigue, pero también tiene un potencial alcista en caso de que los activos se recuperen.

La noticia positiva para la industria en general es que los valores rusos generalmente representan solo una pequeña parte de los principales indicadores de las naciones en desarrollo. El país generalmente representa alrededor del 3% al 4% de los ETF de mercados emergentes, según Bloomberg Intelligence. Por ejemplo, el iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) tenía una ponderación geográfica del 3.56% para Rusia al 31 de diciembre. Alrededor del 2.8% del Vanguard FTSE Emerging Market ETF (VWO) de US$ 79,000 millones se encuentra en Rusia.

“Dada la pequeña ponderación de Rusia en la mayoría de los fondos globales, el impacto será mínimo”, dijo la analista de BI Rebecca Sin.

Cuando se trata de ETF puramente enfocados en Rusia como ERUS y RSX, los cuales han suspendido la creación de nuevas acciones, es menos sencillo.

El Direxion Daily Russia Bull 2X Shares (RUSL), el único ETF apalancado de Rusia, ha anunciado que cerrará. Otros ETF de Rusia a menudo tienen directamente valores de la nación, en lugar de usar opciones, como RUSL, por lo que puede resultar más difícil cerrarlos. No obstante, ese podría ser el final del juego, según Todd Rosenbluth, jefe de investigación de ETF y fondos mutuos en CFRA.

“Si se considera que MSCI no puede invertir en el mercado, ofrecer un ETF vinculado a él parece más difícil” de justificar, dijo. “Ahora es cada vez más probable que ERUS/FLRU y quizás RSX se cierren a menos que Rusia acepte poner fin a sus esfuerzos militares”.

Una segunda posibilidad es que los fondos enfocados en Rusia continúen operando en el mercado secundario, aunque el mercado que rastrean esté cerrado. Ese es un escenario que la industria ha enfrentado antes.

Por ahora, el hecho de que las acciones de ETF aún se negocien en el mercado secundario destaca una ventaja clave de la estructura sobre los fondos mutuos, dijo Nate Geraci, presidente de la firma de asesoría The ETF Store.