El primer trimestre del año fue de buenos resultados para FIBRA Prime, con cifras calificadas como “alentadoras” por su CEO, Ignacio Mariátegui. Así, en los primeros meses del año lograron un crecimiento de 88% en rentas de alquiler frente al mismo periodo del 2021.

Para los meses que vienen, la estrategia que plantean es que dos terceras partes de la renta de su portafolio provengan de activos denominados defensivos, como industriales, logísticos o relacionados a la salud (farmacias).

“También se incluye los llamados en el real estate ‘activos digitales’ como las dark kitchen o dark store, que son muy resilientes, dado al cambio en los usos y costumbre de los peruanos, siendo cada vez más importante el online”, explica el ejecutivo.

Y en vista del potencial de las dark kitchen vienen analizando varios prospectos. “Han demostrado ser negocios relevantes, permanentemente estamos en conversaciones y negociaciones con los principales tenedores de inmuebles de renta en el Perú. El cierre de futuras transacciones se anunciará conforme lo apruebe el Comité Técnico”, señala Mariátegui.

Los activos industriales también están en su mira, de los cuales podrían tener anuncios en los próximos meses.

Diversificación

Mariátegui destacó que además de tener dos terceras partes en activos defensivos, buscan que sea un portafolio diversificado en industrias sólidas ante cambios difíciles en medio del actual contexto económico y político.

“La cantidad de oportunidades que tenemos es cada vez más grande y todas las vemos en base a la estrategia de aporte de inmuebles”, dijo el ejecutivo.

Cabe precisar que dicha estrategia se refiere a que el propietario del inmueble entrega a FIBRA Prime el bien a cambio de certificados de participación, dando la opción de venderlos en el mercado secundario, obteniendo el cash en base al valor que pueda tener el papel en ese momento en la Bolsa de Valores.

Mariátegui refirió que el portafolio actual asciende a US$ 98.4 millones y esto es solo el inicio, tras recordar que es un programa de unos US$ 500 millones de capital, y con el financiamiento que hoy tienen pueden llegar a administrar entre US$ 750 millones y US$ 800 millones de inmuebles.