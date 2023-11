El país latinoamericano venderá bonos de referencia con vencimiento en 2035 y 2053, a un precio que se estima inicialmente en torno al 8.75% y 9.375%, respectivamente, según una prospecto publicado el martes.

Los ingresos de la colocación se utilizarán para “fines presupuestarios generales”, aunque Colombia tiene la intención de asignar parte de los fondos a los llamados gastos sociales elegibles bajo su marco de bonos verdes, sociales y sostenibles.

La oferta se produce después del día de mayor actividad en materia de ventas de deuda de mercados emergentes este año, cuando una serie de emisores aprovecharon la oportunidad para obtener rendimientos más bajos.

Los mercados están reconsiderando las probabilidades de que las tasas de interés estadounidenses hayan alcanzado su punto máximo después de que el crecimiento del empleo en el país se enfriara más de lo esperado en noviembre. Indonesia también acudió a los mercados el martes con la venta de bonos a cinco y 10 años.

“Las tasas siguen siendo relativamente altas, pero algunos emisores pueden estar viendo la reciente caída de las tasas de interés como una oportunidad atractiva, especialmente si están en el banco de más altas por más tiempo”, dijo Jared Lou, gestor de cartera de William Blair.

“Si las tasas de interés siguen bajando, podríamos ver un aumento de la oferta de algunos emisores que han quedado fuera del mercado primario”, agregó.

BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities Inc. son los bookrunners de la venta de Colombia.

