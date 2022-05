El oro caía el viernes y se encaminaba a un cuarto descenso semanal consecutivo, presionado por la fortaleza general del dólar ante la perspectiva de una agresiva subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 1039 GMT, el oro al contado caía un 0.2%, a US$ 1,817.39 por onza, tras alcanzar los US$ 1,810.86, su mínimo desde el 7 de febrero. El lingote ha perdido más de un 3% en lo que va de semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.5%, a US$ 1,816.40 por onza.

El hecho de que la Reserva Federal sea el más beligerante de los principales bancos centrales y los flujos de refugio hacia el billete verde están pesando sobre el oro, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index.

“El oro no ha encontrado ningún tipo de apoyo en momentos como el actual, cuando se espera que la demanda de refugio sea fuerte (...) Hemos visto cómo se rompen muchos niveles de soporte, lo que resulta desalentador para los operadores a corto plazo”, añadió Razaqzada.

El índice del dólar se encaminaba a una sexta alza semanal consecutiva, rondando máximos de 20 años, ya que persiste la preocupación de que las medidas de la Reserva Federal para frenar las presiones inflacionarias puedan frenar el crecimiento económico mundial.

La semana pasada, la Fed aumentó su tasa de interés de referencia a un día en medio punto porcentual.

“El nivel de cotización actual del oro, por debajo de los 1.830 dólares, parece demasiado barato, aunque es probable que cualquier ganancia se vea limitada por una serie de subidas de tasas que disminuyan el atractivo del oro, que no genera rendimientos”, dijo el analista de Kinesis Money Rupert Rowling en una nota.

La reciente caída del oro ha eliminado la mayor parte de las ganancias obtenidas en un repunte impulsado por la demanda de refugio en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que había llevado los precios a niveles casi récord a mediados de marzo.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.6%, a US$ 20.78 por onza, pero ha caído cerca de un 7% esta semana, el platino ganaba un 0.7%, a US$ 950.06, y el paladio sumaba un 1.5%, a US$ 1,936.55, aunque ambos van camino de sufrir pérdidas semanales.

