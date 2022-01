Los precios del níquel tocaban el martes su nivel más alto en más de siete años, ya que los inventarios mundiales apuntan a una sólida demanda, mientras que una interrupción en la Bolsa de Metales de Londres (LME) afectaba a las operaciones.

El corte de energía nocturno en el mayor mercado mundial de metales industriales duró cinco horas y dificultó la actividad porque algunas operaciones no se realizaron, según los operadores.

“La interrupción de anoche en la LME influyó, y creemos que algunas posiciones cortas se interrumpieron durante la noche”, dijo el jefe de investigación de Sucden Financial, Geordie Wilkes.

Los precios del acero inoxidable, al que se destina la mayor parte del suministro de níquel, subían porque los productores redujeron la producción para realizar tareas de mantenimiento. También se espera que la producción se vea frenada por la festividad del Festival de Primavera y los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, ya que se ha pedido a las industrias que reduzcan la producción durante el evento.

El precio del níquel referencial a tres meses en la LME subía un 3.3%, a US$ 21,490 la tonelada, a las 13:06 GMT, su nivel más alto desde mayo de 2014.

La mayor debilidad del dólar también impulsaba a las materias primas tasadas en el billete verde, haciéndolas más atractivas para los tenedores de otras divisas.

En otros metales básicos, el cobre en la LME ganaba un 1.1%, a US$ 9,675 la tonelada; el aluminio mejoraba un 1.1%, a US$ 2,970; el zinc sumaba un 1.7%, a US$ 3,535; el plomo avanzaba un 0.5%, a US$ 2,288; y el estaño subía un 0.7%, a US$ 40,375.