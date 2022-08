El precio del dólar en Perú cerró al alza el viernes, debido a que inversores tomaban posiciones en dólares para cubrir portafolios de cara al fin de semana mientras crecen las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) seguirá endureciendo la política monetaria.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.864 por dólar, un avance de 0.53% frente al cierre del jueves en S/ 3.844, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 3.18% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“En el mercado se negociaron US$ 185 millones a un precio promedio de S/ 3.8559. La jornada de hoy estuvo presionada por demanda de no residentes y oferta de corporativos. No hubo ninguna intervención por parte del BCR”, subrayó Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.840 y se vende a S/ 3.875, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, los mercados de monedas y acciones de América Latina prolongaban la tendencia bajista el viernes, debido a que inversores tomaban posiciones en dólares para cubrir portafolios de cara al fin de semana mientras crecen las apuestas de que la Reserva Federal estadounidense seguirá endureciendo la política monetaria.

Según la agencia Reuters, además de las presiones provocadas por la postura de la Fed, los mercados incorporaban el cada vez más nublado panorama inflacionario en Europa.

“Lo que también se está evidenciando es que el sentimiento de las disrupciones energéticas en Europa van a tener un impacto más alto de lo estimado en términos de actividad y eso podría repercutir en la demanda global de commodities”, dijo Carolina Monzón, directora de estudios económicos del Banco Itaú en Colombia.

“A su vez, con este tema de la Fed y los últimos datos en Estados Unidos que hemos venido conociendo, nuevamente nos lleva a una fortaleza del dólar”, agregó.