Los riesgos a los que se enfrentan los inversionistas y la economía mundial son innumerables y siguen aumentando. Le preguntamos a una de las personas más visionarias de la industria financiera qué es lo que más le preocupa en los próximos cinco a 10 años.

Scott Minerd , presidente de Guggenheim Investments, nos dio sus apreciaciones sobre el riesgo que conlleva la desprotección de la industria financiera a los ciberataques.

Sus comentarios han sido editados por razones de extensión y claridad.

El riesgo número uno es la sostenibilidad del sistema mundial de pagos. Y elijo la palabra sostenibilidad sobre la palabra vulnerabilidad, porque la verdadera clave aquí es mantener en funcionamiento el sistema global de pagos, y hemos tenido tantos hackeos, ataques terroristas, el incidente de Colonial Pipeline. Parecería que somos extremadamente vulnerables a un ataque contra el sistema de pagos de los mercados financieros, y no solo aquí en Estados Unidos, sino que también en Europa.

Estoy hablando de cosas como Fedwire, donde se liquida el dinero de los bancos. Pero también me refiero a sistemas como DTCC, SWIFT, Euroclear. Hay múltiples ejemplos con los que podría seguir y sequir. Y si hubiera un ataque sincronizado, esencialmente pondría de rodillas al mercado financiero mundial. La primera respuesta probablemente sería que los precios de los valores se derrumbarían, y la segunda es que probablemente tendríamos que cerrar todas las bolsas del mundo para descubrir cómo restaurar el sistema global de pagos.

Lo que me molesta del sistema global de pagos es que no creo que nadie se haya centrado en él. Y esto realmente requiere un alto grado de cooperación internacional. Se necesita una mirada macro real, lo que significa que debe haber alguien o un grupo de personas que observe cómo se interconecta todo y dónde están las vulnerabilidades potenciales.

Yo diría que la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Ciertamente de más del 50%. Una vez me acusaron de que al hablar de esto estoy alertando a terroristas y a otros Gobiernos sobre cómo atacarnos. Pero lo más probable es que ya lo estén pensando.

En la Fed, cuando hablo con ellos, realmente no emiten comentarios al respecto. Y hay dos interpretaciones para eso: simplemente no creen que la amenaza sea tan seria, o creen que el asunto es tan serio que realmente no quieren decir nada. Tal como descubrimos con la red eléctrica, una vulnerabilidad es que el sistema no está lo suficientemente reforzado y debemos mejorarlo por razones de seguridad.

El sistema de pago es lo mismo. A pesar de que Fedwire se ha modernizado con el correr del tiempo, todavía se construye a partir de una infraestructura que es extremadamente antigua.

Necesitamos cooperación internacional para evaluar el riesgo y descubrir cómo podemos fortalecer el sistema que existe en el corto plazo y, a largo plazo, modernizarlo. La entrega versus el pago, que es la forma estándar en la que hemos entregado valores durante 100 años, es en una época como la nuestra, algo ridícula. No hay ninguna razón por la que eso no pueda hacerse de forma instantánea.

Pero eso requerirá una nueva generación de tecnología, y ya sea la cadena de bloques o cualquier otra, debe modernizarse. Pero a corto plazo, los bancos centrales, las bolsas, etcétera, deben analizar detenidamente sus sistemas, y no solo su sistema, sino también la interconectividad del sistema y lo segura que es la conexión que se está realizando. No solo desde el punto de vista de las interrupciones, sino que, dado que se está enviando información a través de Ethereum, se debe considerar cuál es la posibilidad de que se pueda redirigir a alguna parte.

Ciertamente, internet es vulnerable, ¿verdad? Uno de los comentarios que le he hecho a las personas sobre las criptomonedas cibernéticas en general es: ¿por qué necesito realizar transacciones a través de internet? ¿Por qué no puedo simplemente enviar un mensaje de texto?

Hay otras formas de transferir cosas a través de Ethereum, ¿verdad? Entonces, si miramos las criptomonedas como ejemplo, el eslabón débil es el hecho de que están vinculadas a internet. Incluso si la cadena de bloques fuera eterna, perfecta y reforzada y no se pudiera robar, lo cual no es cierto, si se cae internet, estamos acabados.

El Gobierno de Estados Unidos tendrá un papel importante en la creación de un nuevo sistema solo debido a que somos el centro financiero del mundo. Sin embargo, para citar a Winston Churchill, siempre se puede contar con el Gobierno de Estados Unidos para hacer lo correcto, después de haber intentado todo lo demás. Entonces, no creo que lo hagan de inmediato.