La principal criptomoneda Bitcoin cae este viernes un 6.78% hasta los US$ 26,004 y arrastra a otras monedas digitales.

A las 11.00 hora local (15 GMT), la moneda digital perdía US$ 1,890 con respecto a la sesión anterior.

Ayer, la moneda digital se desplomó de US$ 28,400 a US$ 26,000 desde, una caída de más del 9%, un valor que no se veía desde mediados de junio.

Los expertos apuntan que la razón de esta caída es por la preocupación de los inversores después de que funcionarios del banco central dijeran en las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal (Fed) publicadas esta semana que podría ser necesario un endurecimiento adicional para reducir la inflación.

“La mayoría de los participantes continuaron viendo riesgos significativos al alza para la inflación, lo que podría requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria”, afirman las actas publicadas el miércoles.

No obstante, otros apuntan que la caída de bitcoin se dio después de que el The Wall Street Journal publicara que la compañía SpaceX de Elon Musk redujo el valor de sus tenencias de bitcoins en US$ 373 millones el año pasado y en 2021,y que Tesla “ha adoptado un enfoque similar con sus tenencias de bitcoin”.

La caída de Bitcoin afectó a otras monedas digitales, como Ethereum, que a la misma hora bajaba un 4.24, hasta los US$ 1,663.

Fuente: EFE

