En mercados financieros llenos de “espuma” hasta el borde, uno de los rincones más especulativos está mostrando una vez más signos de burbujeo.

El bitcóin repuntó tras la fuerte venta de la semana pasada, en la que los precios perdieron más de 12%, la mayor caída semanal desde marzo pasado. El activo digital se recuperó desde menos de US$ 30,000 el viernes para cotizarse alrededor de US$ 34,400 a las 10:22 a.m. del lunes en Nueva York.

“Es algo como la manía de los tulipanes, donde la gente le pone un precio y la siguiente persona le pone un precio más alto”, dijo Jerry Braakman , director de inversiones de First American Trust, en Santa Ana, California, que administra alrededor de US$ 2,000 millones.

“Entonces tiene valor porque la gente lo quiere. ¿Puede sostenerse? Puede hacerlo hasta que pierda su brillo y aparezca algo más que podría ser mejor y de repente se voltea”, agregó.

Marathon Patent Group Inc. se convirtió en la última empresa que cotiza en bolsa en comprar monedas en medio de las bruscas fluctuaciones que ha registrado la moneda este mes.

La firma de criptominería informó el lunes que compró 4,812.66 bitcóins por un precio de compra total de US$ 150 millones. La medida, explicó la compañía, fortalece su posición como una opción de inversión de dedicación exclusiva para aquellos que buscan una mayor exposición a la criptomoneda más grande del mundo.

La empresa con sede en Las Vegas no es la primera en agregar bitcóins directamente a su balance. Michael Saylor , director de finanzas de MicroStrategy Inc., anunció el viernes en Twitter que invirtieron otros US$ 10 millones del efectivo de la compañía en bitcóin de acuerdo con su Política de Reserva de Tesorería, lo que deja las tenencias de MicroStrategy en alrededor de 70,784 bitcóins.

Saylor invirtió US$ 425 millones de los US$ 500 millones en efectivo de su compañía en bitcóin el año pasado. La empresa luego recaudó US$ 650 millones adicionales a través de pagarés prioritarios convertibles para invertir en la criptomoneda más grande del mundo en diciembre. Marathon Patent recaudó US$ 250 millones a través de una oferta de acciones directa el 21 de enero.

Las empresas centradas en criptomonedas no son los únicos indicadores de “espuma” en el mercado. A pesar de que la prima del fondo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de más de US$ 20,000 ha disminuido, otros fondos enfrentan a márgenes elevados a medida que los pequeños inversionistas claman por exposición a los criptoactivos.