Un influyente conjunto de criptomonedas está bajo creciente escrutinio, y la forma en como está siendo regulado tendrá importantes implicaciones para los tokens digitales en general.

Las llamadas criptomonedas estables como tether o USD Coin siguen el valor de los activos, incluidas las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Si bien esos vínculos significan que no tienen las oscilaciones de precios espectaculares del bitcóin y ether, también las ayudaron a facilitar su crecimiento en una parte crucial del ecosistema criptográfico.

El rápido aumento de las monedas estables en los últimos cinco años también ha abierto preguntas sobre la regulación y la supervisión, dijo el presidente de investigación global de JPMorgan Chase & Co., Joyce Chang, dijo en una entrevista.

“La regulación futura tendrá que centrarse en quién tiene permiso para emitir monedas estables globales y obtener acceso al sistema de pago de la Reserva Federal”, dijo Chang.

Los tenedores podrían ser vulnerables a las pérdidas, ya que las monedas estables no se consideran depósitos, lo que significa que es posible que no se les exija que estén aseguradas por el tipo de garantía de depósitos que ofrece la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EE.UU., dijo Chang.

Junto con otros estrategas como Josh Younger, Chang advirtió el mes pasado que cualquier problema que impida a los inversionistas usar tether podría resultar en un choque de liquidez en el mercado de criptomonedas en general. Está realizando una “transformación de liquidez clásica” similar a los bancos comerciales sin las mismas regulaciones estrictas o seguros de depósito”, escribieron.

Si bien existe poca información pública sobre cómo se crea tether, generalmente se negocia por alrededor de US$1 porque se supone que cada moneda está respaldada por US$ 1 de dinero fiduciario en un banco. Tether Ltd. afirma tener activos de reserva de efectivo y equivalentes a sus pasivos pendientes, pero hasta ahora no ha hecho una auditoría.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) citó a la firma y a la bolsa de criptomonedas estables Bitfinex en diciembre, en busca de pruebas de que el tether está respaldado por una reserva de dólares estadounidenses, como afirma.

Se espera que el uso de criptomonedas estables se expanda a muchas compañías diferentes para remesas y pagos en general. El valor de mercado de Tether Ltd. a finales del 2019 era de US$ 4,100 millones. Desde entonces, ha crecido a US$ 38,100 millones, según Coinmarketcap.com.