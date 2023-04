Si los jueces deciden a favor de tratar los préstamos como valores, el mercado de US$ 1.4 billones podría enfrentar una serie de cambios radicales. Los bancos que vendan la deuda tendrían que revisar sus prácticas de divulgación y crear sistemas para acelerar su negociación porque los bonos tienen que liquidarse más rápido, entre otros cambios.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está trabajando en una respuesta a la solicitud de un tribunal federal de apelaciones que pedía su opinión respecto de si los préstamos en cuestión en el caso deben regularse como valores o no. La agencia tiene plazo hasta el 27 de junio para presentar su respuesta y dijo que está reuniendo las opiniones de otras agencias federales.

“Un caso que la mayoría de los participantes del mercado de préstamos inicialmente ignoró está siendo observado de cerca”, dijo Jennifer Pastarnack , socia de Sullivan y Worcester.

La corte está analizando el caso de un préstamo de US$ 1,800 millones que entró en disputa legal poco después de que se vendiera en 2014. Un fideicomisario de inversionistas en la deuda, Marc Kirschner , dijo que las firmas de Wall Street que ofrecieron la deuda, incluyendo a JPMorgan Chase & Co., ocultaron información clave que habría advertido a los inversionistas sobre problemas en la empresa.

Los préstamos son esencialmente valores y los bancos deberían haber divulgado tanta información como lo hubieran hecho para una venta de bonos, dijo Kirschner .

Pero los bancos dijeron que los préstamos no son valores y que no tenían la obligación de revelar más de lo que hicieron. Hasta el momento, los tribunales han fallado a su favor. JPMorgan y un abogado de Kirschner declinaron realizar comentarios. La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Durante la audiencia de los argumentos orales de apelación de un tribunal inferior el mes pasado, un juez de la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito preguntó en voz alta: “¿Por qué no le pedimos al procurador general de Estados Unidos que presente un escrito?”

En cuestión de días, el tribunal presentó una orden solicitando comentarios de los reguladores, no del procurador general, sino que de la SEC. La corte de apelaciones originalmente le dio a la SEC hasta abril, pero la agencia pidió más tiempo, señalando a algunos observadores de la industria que su respuesta podría ser más que un simple rechazo de la idea de que los préstamos deben ser considerados como valores.

“Creo que la SEC pidió más tiempo ya que este es un tema importante con ramificaciones reales para el mercado y querrán ser muy precisos tanto con su análisis como con cualquier posición que tomen en relación con el caso”, dijo Gregg Bateman , socio en Seward y Kissel LLP.

¿“Devastador” para la industria?

El grupo comercial Loan Syndications & Trading Association dice que considerar los préstamos como valores sería “devastador” para la industria. Complicaría las reglas, aumentaría los costos de cumplimiento para las partes en el mercado y potencialmente ralentizaría el flujo de capital a las empresas.

Si los préstamos se consideraran valores, es posible que las partes deban reducir el tiempo necesario para finalizar o liquidar cualquier transacción de deuda a dos días, el tiempo requerido para los valores. Eso se compara con las dos o tres semanas, o incluso más, en la actualidad.

La divulgación y el manejo de la información corporativa también cambiarían. Por ejemplo, los inversionistas en préstamos a veces tienen acceso a información muy bien guardada sobre las finanzas de la empresa y otros datos. Por lo general, se les permite negociar con esa información, siempre que informen a las contrapartes que poseen información privilegiada y siempre que no sea información material no pública, según Pastarnack de Sullivan & Worcester.

Pero algunos abogados dicen que el impacto probablemente sería relativamente moderado.

“Los emisores de préstamos tendrían que contratar más abogados y habría más divulgación, lo cual es algo bueno”, dijo Schuyler Moore , socio de Greenberg Glusker. “No anticipo muchos más cambios”.

Y los requisitos de divulgación vinculados a los valores ayudarían a los inversionistas, dijo Moore .

El litigio del caso de apelaciones que está analizando la SEC se deriva de un préstamo de US$ 1,800 millones para Millennium Health LLC que JPMorgan y otros bancos vendieron en 2014. Poco después, la compañía reveló que las autoridades federales estaban investigando sus prácticas de facturación y el valor de sus préstamos cayeron. Posteriormente, la empresa acordó pagar US$ 256 millones para resolver la investigación y se declaró en bancarrota.

JPMorgan sabía que la compañía estaba bajo investigación cuando vendió el préstamo, pero no lo reveló porque Millennium Health dijo que no era material, reportó Bloomberg en 2015.