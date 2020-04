Los precios del oro ganaban el jueves un 1% por una fuerte demanda de activos de refugio antes del fin de semana de Pascua y de una crucial reunión entre productores de petróleo, mientras el lingote también se alineaba con los avances de otros mercados por la expectativa de que el coronavirus esté llegando a una meseta.

El oro al contado subía 1% a US$ 1,661.64 la onza a las 1103 GMT, luego de haber alcanzado el martes su máximo nivel de cuatro semanas de US$ 1,671.40. El metal ha ganado más de 2.6% esta semana. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ascendían 1.3% a US$ 1,705.90 la onza.

La mayoría de los mercados financieros estarán cerrados el 10 de abril por Viernes Santo.

“El virus ha llevado (a los bancos centrales) a lanzar estímulos económicos agresivos y esto está volcando a los inversores hacia el oro. La demanda por activos seguros está creciendo, hemos visto muchos flujos hacia los fondos que cotizan en bolsa (ETF)”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

La tenencias de oro en los fondos ETF subieron en marzo hasta un nivel récord de 3,185 toneladas, por un valor de US$ 165,000 millones, dijo el miércoles el Consejo Mundial del Oro.

Las acciones europeas subían, al igual que los precios del crudo, ante las esperanza en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) liderados por Rusia acuerden un recorte de suministros para apuntalar al mercado de energía, que se derrumbó por la caída de la demanda ante la pandemia del COVID-19.

"Cualquiera sea la decisión que tomen, habrá una elevada volatilidad en el mercado más tarde, lo que afectará al oro a través de las expectativas de inflación", dijo Staunovo.

En cuanto a otros metales preciosos, el paladio operaba estable en US$ 2,176.21 la onza; mientras que el platino ganaba 0.7% a US$ 734.06 la onza; y la plata sumaba 0.7% a US$ 15.16 la onza.