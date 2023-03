“Todos están luchando por encontrar un nuevo banco”, dijo Erik Gordon , profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan. “Muchas de las empresas, que son más pequeñas y poco conocidas, tendrán que conseguir un nuevo banco que se sienta cómodo con ellas como cliente; un cliente que puede tener un flujo de caja negativo no suele ser el más deseable”.

Los operadores se han puesto en contacto con analistas de ventas para preguntar sobre el impacto de la situación en las OPI, en particular la de 2021, escribió el lunes Michael Turrin de Wells Fargo en una nota. Si bien 2021 es el último año de actividad significativa de OPI, todas las cotizaciones recientes están sujetas al mismo escrutinio, dijo Gordon.

Es solo el último golpe a un grupo de acciones que cotiza un 42% por debajo de sus precios de oferta en promedio, según datos compilados por Bloomberg. Este bajo rendimiento se refleja en su capacidad para reunir capital porque los directorios corporativos se muestran menos dispuestos a vender acciones con valoraciones tan bajas.

El rápido crecimiento de SVB se debe en parte a que atiende a startups que resultan demasiado pequeñas o no rentables para trabajar con bancos más grandes, agregó Gordon. Por esa razón, la incertidumbre que rodea a las empresas que recientemente se hicieron públicas persistirá incluso cuando los reguladores respalden los depósitos, escribió Turrin .

Vulnerabilidades a la vista

“Si bien no estamos viendo evidencia de ningún riesgo significativo de balance/liquidez vinculado a la exposición a SVB, sí observamos que algunas de estas empresas son potencialmente más vulnerables debido a su menor escala, menores saldos de efectivo y el desempeño cuestionado de las acciones desde que se hicieron públicas”, escribió.

Los ejemplos más notables del universo de cobertura de Well Fargo son los fabricantes de plataformas Blend Labs Inc. y WalkMe Ltd., agrega la nota.

Sin embargo, el portavoz de Blend, Bryan Michaleski , cuestionó la precisión de esa llamada.

“Blend no tiene ninguna afiliación ni exposición directa a SVB”, dijo en una entrevista. “Blend trabaja con una red diversificada de socios bancarios para garantizar que nuestro negocio siga siendo resistente”.

Blend ha perdido un 5.4% desde el anuncio de SVB el miércoles por la noche, con un rendimiento inferior al índice Nasdaq Composite. Sus acciones han bajado más del 90% desde el precio de su debut en bolsa en julio de 2021. Su presidente, Tim Mayopoulos , fue nombrado jefe del banco puente que atenderá a los depositantes de SVB, anunciaron este lunes los reguladores.

La debilidad entre las OPI de 2021 fue uno de los principales motivos de la histórica desaceleración de las nuevas salidas a bolsa el año pasado. El rendimiento de los nuevos valores fue inferior al del mercado en general durante la oleada de ventas, ya que el aumento de las tasas de interés lastró las perspectivas de crecimiento.