Los precios del cobre subieron a máximos de tres semanas el jueves, impulsados por un dólar más débil, ya que los inversores apostaron por una pausa en las alzas de las tasas de interés de Estados Unidos y una demanda más fuerte en el principal consumidor de China.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1.7%, a US$ 9,037.5 la tonelada, a las 1703 GMT, después de haber tocado su nivel más alto desde el 2 de marzo a US$ 9,047.5.

“Los fundamentos todavía se ven fuertes en el cobre”, dijo Dan Smith , jefe de investigación de Amalgamated Metal Trading.

La fuerte demanda estacional se ha visto reforzada por las expectativas de un impulso de la recuperación económica posterior a la pandemia en China, que representa alrededor de la mitad de la demanda mundial de cobre estimada en alrededor de 25 millones de toneladas este año.

Operadores dijeron que el dólar más bajo, que hace que las materias primas cotizadas en el billete verde sean más atractivas para los compradores con otras monedas, había desencadenado la compra por parte de fondos, que usan esta relación para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos.

El dólar se encaminaba a su racha perdedora más larga en dos años y medio el jueves, después de que la Fed apuntó que se acerca el momento oportuno para dejar de subir las tasas de interés.

También ayudaron al cobre las preocupaciones sobre los suministros en el mercado LME, que han resurgido debido a los warrants cancelados (metal destinado a la entrega) que ascienden al 45% del total a 73,475 toneladas, en comparación con el 29% hace una semana.

Esto puede verse en la prima o “backwardation” por el efectivo sobre los contratos de cobre a tres meses CMCU0-3, en US$ 6.50 la tonelada.

Mientras, los compradores de níquel en la LME, nerviosos por recibir material que no cumple con las especificaciones, están reforzando sus posiciones vendiendo contratos cercanos y comprando contratos a más largo plazo.

El níquel a tres meses subió un 0.2% a US$ 22,505 la tonelada.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 2.3%, a US$ 2,340 la tonelada; el zinc ganó un 1.5%, a US$ 2,910; el plomo sumó un 0.4%, a US$ 2,124; y el estaño escaló un 3.9%, a US$ 24,300.

Fuente: Reuters