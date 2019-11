Los precios del cobre se afirman ante la expectativa de una solución preliminar a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaban 0.32% a US$ 5,869 la tonelada, luego de que China y Estados Unidos dijeron la semana pasada que habían hecho avances para solucionar su riña arancelaria.

Los futuros del cobre en la LME se han visto gravemente afectados por la guerra arancelaria, que ha hecho temer por la demanda de China, el mayor consumidor de metales del mundo.

El viernes, el metal rojo cerró con un alza de 0.9%, recuperándose de la fuerte caída de los días anteriores, cuando sufrió su mayor declive en tres meses debido a datos económicos débiles de China.

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que adjudicó la construcción de una importante planta desalinizadora para sus operaciones en el norte del país a un consorcio liderado por la japonesa Marubeni.

La minera detalló que el consorcio MTT (Marubeni, Transelec y Techint) iniciaría labores para la obra, con capacidad inicial de 840 litros por segundo, en el primer trimestre del próximo año y estaría operativa en 2022.

Entre otros metales básicos, el níquel perdía 1% a US$ 16.610 la tonelada, mientras que el zinc subía 0.5% a US$ 2.532 y el plomo cedía un marginal 0.1% a US$ 2.161 la tonelada.