Los precios del cobre caían el lunes, después de que débiles datos económicos procedentes del mayor consumidor mundial, China, reforzaron las pobres perspectivas de demanda y crecimiento por la prolongada disputa comercial con Estados Unidos, que ha dañado la actividad económica a nivel mundial.

A las 1030 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.9%, a US$ 5,870 la tonelada. Los precios del metal usado por los inversores como medida de salud económica tocaron máximos de 15 meses la semana pasada, a US$ 6,011, por esperanzas de un final a la guerra comercial.

“Por el momento tiene que ver con la guerra comercial y cómo se desarrolla”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank. “El mercado está esperando los datos de producción industrial e inversión en China, que se conocerán más adelante en la semana”.

El índice de precios al productor de China, considerado como una guía de rentabilidad corporativa, cedió un 1.6% en octubre frente al año previo, su mayor declive desde julio de 2016, mostraron datos oficiales.

Los nuevos préstamos bancarios en China bajaron más de lo esperado en octubre, a su mínimo en 22 meses. Los créditos son analizados como un termómetro de la actividad de las empresas más pequeñas y privadas, que generan una cuota destacada del crecimiento y el empleo en el gigante asiático.

El optimismo en torno a un posible acuerdo decayó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no acordó la retirada de aranceles, tal y como pretende China.

En otros metales básicos, el níquel retrocedió hasta US$ 15,705 la tonelada, su nivel más bajo desde agosto y un desplome de más del 15% desde comienzos de septiembre. En su última cotización perdía un 2.3%, a US$ 15,820.

El aluminio bajaba un 0.1%, a US$ 1,805 la tonelada; el zinc avanzaba un 0.2%, a US$ 2,487; el plomo ganaba un 0.3%, a US$ 2,114; y el estaño restaba un 0.7%, a US$ 16,590.