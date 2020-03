Blackstone Group Inc. contempla aumentar las opciones de compra a medida que el brote de coronavirus atemoriza a los mercados financieros y perjudica las valoraciones de las empresas en todo el mundo.

“Desde una perspectiva económica, el virus ha creado dislocación en el mercado y alarma entre la gente, y una vez que eso empieza, uno tiene que encontrar el impacto de las consecuencias negativas”, dijo el cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, en una entrevista en Bombay el miércoles. “Crea una oportunidad sustancial para comprar activos y dar crédito”.

El coronavirus ya ha cobrado la vida de 3,201 personas y contagiado a más de 93,000 en todo el mundo, lo que provocó que los bancos centrales y los gobiernos prometieran apoyo. Pero las medidas aplicadas, incluido el recorte de emergencia de la tasa de la Reserva Federal el martes, no han logrado calmar los temores.

El índice S&P 500 se desplomó poco después de la decisión de la Fed y el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 1% por primera vez. Esto otorga a las empresas de capital privado, como Blackstone, espacio para desplegar cantidades récord de capital que habían acumulado.

“Las empresas de alto apalancamiento en Estados Unidos representan buenas oportunidades para nosotros”, dijo Schwarzman. “En el resto del mundo, donde los sistemas bancarios no son tan buenos o los mercados de capitales no son profundos, esta situación presenta oportunidades particulares para nosotros”.

El gigante de capital privado con sede en Nueva York ha invertido cerca de US$ 15,000 millones en India durante la última década, incluida la compra de un prestamista sombra el año pasado, cuando la industria en el país convulsionó por una crisis que comenzó con el colapso de un financista de infraestructura.

Blackstone también compró fabricantes de repuestos automotrices y material de embalaje, además de convertirse en el mayor propietario de bienes raíces comerciales en India.

Los socios comanditarios de Blackstone (fondos de pensiones, aseguradoras, firmas de gestión de recursos y fondos patrimoniales) buscan mayores rendimientos de los mercados emergentes a medida que los bancos centrales mantienen las tasas de interés en niveles muy bajos y mayores flujos de dinero hacia fondos pasivos más baratos. Sin embargo, las valoraciones de alto nivel patrimonial dificultaron la generación de rendimientos y la búsqueda de objetivos adecuados.

“Cada día se convierte en un mejor día para comprar activos con personas que experimentan dificultades inesperadas” a medida que el virus se propaga, dijo Schwarzman.

Las firmas de capital privado contaban con US$ 1.5 billones de capital no gastado a fines del 2019, según datos compilados por Prequin. Los activos administrados de Blackstone aumentaron a US$ 571,000 millones en el cuarto trimestre del 2019 frente a los US$ 554,000 millones en los tres meses anteriores.

Schwarzman, fundador de Blackstone en 1985 junto a Peter G. Peterson, posee US$ 18,600 millones, en gran parte debido a las unidades de asociación disponibles exclusivas para los altos ejecutivos de la empresa. Los dividendos no se clasifican como compensación porque se pagan independientemente de si el destinatario trabaja en la empresa.

A lo largo de los años, Schwarzman ha donado cientos de millones de dólares a entidades que incluyen el Instituto de Tecnología de Massachusetts y su escuela secundaria en un suburbio de Filadelfia. El año pasado, donó 150 millones de libras (US$ 192 millones) a la Universidad de Oxford, la mayor donación a la entidad educativa desde al menos el Renacimiento, a pesar de que nunca asistió personalmente.