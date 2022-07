El bitcóin ha subido un 26% en julio y el ether un 65%, aunque sus repuntes se detuvieron el viernes. El bitcóin bajaba un 2% para cotizarse a US$ 23,538 a las 9:34 a.m. en Nueva York, mientras que el ether rondaba los US$ 1,672.

La desaceleración de la economía estadounidense está llevando a los inversionistas a pensar que la Reserva Federal habrá terminado de subir las tasas para fin de año y podría comenzar a reducir los costos de endeudamiento en el 2023, generando un contexto de liquidez más favorable para los activos especulativos.

”Las señales de que la Fed puede estar llegando al final de su ciclo de alzas han elevado todos los activos de riesgo, y las criptomonedas también se han beneficiado”, dijo Cici Lu, directora ejecutiva de la consultora Venn Link Partners. “La liquidación de posiciones apalancadas parece haber terminado”, agregó, y “los mercados pueden haber tocado fondo”.

Las criptomonedas están tratando de recuperarse de la caída de este año que eliminó más del 50% del índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100. A principios de este año, las monedas virtuales se vieron afectadas por el giro de la Fed hacia el endurecimiento monetario y las consiguientes quiebras apalancadas, como la del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital.

Mientras tanto, la transición de la cadena de bloques de Ethereum a un sistema de prueba de participación más eficiente energéticamente ha beneficiado recientemente a su token nativo, ether. La moneda virtual podría alcanzar entre US$ 1,915 y US$ 2,000 en los próximos días, según Mark Newton, jefe de estrategia técnica de Fundstrat.

”Ethereum parece técnicamente más atractivo que bitcóin en el corto plazo, por lo que los retrocesos hasta mediados de agosto deberían ser comprables”, dijo.

Aun así, las criptomonedas se vieron presionadas al final de la semana, ya que dos indicadores clave de inflación de Estados Unidos registraron el viernes alzas superiores a las previstas, lo que aumentó la preocupación de que los precios se mantengan altos durante más tiempo del esperado.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, dijo que está intensificando la presión para que las plataformas de comercio de criptomonedas se registren en el regulador de Wall Street.

Joe DiPasquale, director general de BitBull Capital, dijo que estará atento a ver cómo cierra el mes el bitcóin y si vuelve a probar los soportes clave en torno a los US$ 19,000 y US$ 20,000. “Los rebotes exitosos desde ese rango podrían dar a los alcistas una base sólida para un rally continuo”, dijo.