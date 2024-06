“Si alcanzamos los US$ 73,000 en las próximas semanas, terminaremos el año en US$ 100,000 o más”, dijo Novogratz durante una entrevista en Bloomberg Television el martes. “Ese es un objetivo suficientemente bueno”.

Después de alcanzar un máximo histórico de US$ 73,798 en marzo, el bitcóin no ha logrado recuperar ese nivel. La mayor criptomoneda subió hasta un 2.8% a US$ 71,005 el martes, el nivel más alto en aproximadamente dos semanas.

Sin embargo, en las últimas semanas, el sentimiento ha cambiado y es más positivo hacia las criptomonedas, señaló Novogratz. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dio un paso hacia la aprobación de los fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en ether.

Las donaciones políticas en apoyo a los candidatos a procripto se han acumulado, e incluso los candidatos presidenciales han estado compitiendo en su postura sobre las criptomonedas.

“Creo que nos estamos inclinando al alza”, dijo Novogratz. “En cierto modo llegamos a la meta. DC finalmente acordó en principio que la legislación sobre las criptomonedas tiene que implementarse, que debería ser bipartidista”.

El presidente Joe Biden vetó la semana pasada una resolución del Congreso que habría anulado las directrices de la SEC que, según el sector de las criptomonedas, han obstaculizado su capacidad para trabajar con los bancos.

Las directrices, conocidas como boletín contable del personal nº 121, también han suscitado el rechazo de los bancos desde que se publicaron en 2022. Los prestamistas han afirmado que les impide ampliar sus servicios para mantener activos digitales en nombre de los clientes, ya que les resulta demasiado costoso.