¿Cuál es la aceptación de los productos de BlackRock en el mercado local?

Brindamos las herramientas para lograr el objetivo de invertir para asegurar el futuro financiero. Gestionamos US$ 3.7 billones en Ishares o ETF de BlackRock y somos el principal proveedor de ETF a nivel mundial. En América Latina, somos el mayor gestor internacional al administrar US$ 200,000 millones de inversionistas de la región.

¿Y cómo es su participación en Perú?

En Perú tenemos más de 60 ETF en la BVL o el 10% del volumen de la negociación en el año. IBIT, el ETF de bitcoin de BlackRock, tiene algo más de dos meses y ya es el segundo ETF de mayor negociación.

Además de los ETF, ¿cómo observa la demanda local?

En Colombia, el 46% de la exposición internacional (del portafolio) de las AFP la tienen en ETF. En Perú, el 22% de la exposición externa de las AFP es en ETF. Además, la proporción de los ETF en el total de fondos y ETF es de 63%. De estos, el 55% son Ishares.

Los ETF más negociados en la bolsa de Lima

Los que los inversionistas ven en el ETF de bitcoin

¿Cuál es la recepción de los ETF en los family office y otros inversionistas no institucionales?

Está en el centro de la exposición de los brokers, en los Multi Family Office, porque es un instrumento eficiente, fácil de operar en bolsa. Con la misma facilidad de una acción se puede seguir un ETF de las 500 empresas más grandes del índice S&P (de Nueva York). Sus bajos costos también son claves. La eficiencia, transparencia , liquidez y bajos costos llevan a inversionistas a optar por los ETF. Hay grandes eficiencias para los inversionistas.

¿Qué otros productos demandan los family office?

El grueso del portafolio de acciones y bonos internacionales lo tienen en ETF.

LEA TAMBIÉN: Euforia mundial por el cobre impulsa record en bolsa de Lima

Demanda de las AFP por ETF de bitcoin

¿Ya hay intención de la AFP locales por invertir en el ETF de bitcoin IBIT?

El valor de los criptoactivos asciende a US$ 1.7 billones, de los que el 50% es de bitcoin, que tienen una transaccionalidad de 24/7. La velocidad de adopción de los criptoactivos es muy rápida. A los activos digitales les tomó 12 años llegar a 330 millones de usuarios, a internet, unos 15 años. Bitcoin es el principal activo digital para diferentes tipos de inversionistas, lo que tiene que ver con la digitalización de la economía. La tendencia es que no solo los inversionistas individuales, sino también los institucionales, inviertan en criptoactivos.

A las criptomonedas le tomó menos tiempo que a Internet llegar a los 330 millones de usuarios, según BlackRock.

¿Cuándo empezarían las AFP a invertir en ETF de bitcoin?

De estos ETF de bitcoin, que aparecieron a inicios del 2024, el que más crece es IBIT, con US$ 19,000 millones. Las AFP suelen operar directamente en los mercados internacionales, pero el tener los activos en la BVL permite que ya no deban tener grandes sumas en mercados internacionales. Desde el punto de vista operativo, lo pueden hacer (las AFP invertir en ETF de bitcoin). Por el momento no hemos visto una demanda de AFP, dependerá de su apetito.

El perfil de los que invierten en ETF de bitcoin

La demanda de ETF de bitcoin se compone de inversionistas high net worth (individuos de alto patrimonio) y family office, así como de las generaciones más jóvenes, incluso de la llamada Z o de menos de 28 años, detalla Diego Mora, de BlackRock.

Antes invertían en bitcoin directamente, pero hacerlo a través del ETF es un mecanismo más eficiente. “Hemos visto que inversionistas que solían tener exposición directa a bitcoin están entrando a IBIT. Hay una migración”, manifiesta el ejecutivo.

BlacRock preparó por seis años la infraestructura para este criptoactivo, para lo cual se alió a coinbase, en busca de una plataforma de gestion de riesgos para minimizar errores.

Mora aclara, sin embargo, que la firma no tiene visión de si el bitcoin va a subir o bajar, sino que procura la inversión de forma más eficiente. Cada inversionista, de forma independiente, mide su exposición al riesgo, enfatiza.

