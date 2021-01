El bitcóin cayó por debajo de los US$ 30,000 por segunda vez en la última semana, mientras que la mayor criptomoneda lucha por recuperar el impulso después de alcanzar niveles récord a principios de este mes.

El activo digital cayó hasta 7.9% a US$ 29,499 el miércoles. La última vez que cotizó por debajo de US$ 30,000 fue el 22 de enero. Estableció un récord de US$ 41,981 el 8 de enero.

El token aumentó 300% en el 2020 en medio de la especulación de que los inversionistas institucionales estaban acumulando la criptomoneda en un momento en que las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos.

Empresas como MicroStrategy Inc., Square Inc. y Marathon Patent Group Inc. han agregado algunas de las reservas de efectivo de sus compañías en bitcóin en medio del repunte.