El banco estadounidense First Republic, golpeado por una nueva rebaja de su calificación por la agencia S&P, que considera “tal vez” insuficiente la ayuda de US$ 30,000 millones entregada por un grupo de grandes bancos, volvía a hundirse en Wall Street este lunes.

A pesar de la tendencia al alza de los demás valores bancarios, las acciones de First Republic, que ya han perdido un 80% de su valor en ocho sesiones, seguían bajando un 17% en los primeros intercambios de la sesión, con cierta recuperación a una caída de 15% a las 14H15 GMT.

El resto del sector parece más tranquilo tras las medidas de urgencia tomadas en Estados Unidos para devolver confianza al sistema bancario y la compra de Credit Suisse por UBS anunciada el domingo.

LEA TAMBIÉN: Financieras y fintech buscan afiliar a clientes con negocios a ecommerce

UBS acordó el domingo pagar 3,000 millones de francos suizos (US$ 3,200 millones) para comprar Credit Suisse, a 0.76 francos por acción, tras intensas negociaciones con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y la autoridad suiza de supervisión del mercado (Finma).

Los grandes bancos estadounidenses como JPMorgan, Bank of America y Citigroup ganaban respectivemente 2.2%, 1.7% y 2.5% en Wall Street. Bancos de mediano porte, muy golpeados la semana pasada, también recuperaban terreno, como PacWest (+21.7%), Zion (+8.3%) o Western Alliance Bancorporation (+7.3%).

S&P Global Ratings, que había colocado a First Republic en la categoría de inversiones especulativas el miércoles pasado, bajó el domingo en tres escalones más la nota de la organización.

Los depósitos por US$ 30,000 millones en First Republic colocados por once grandes bancos “deberían aliviar la necesidad de liquidez a corto plazo”, destaca S&P en una nota.

“Pero eso tal vez no solucione los problemas estratégicos, de liquidez, de financiamiento y de rentabilidad que enfrenta el banco”, añadió la agencia.

S&P advirtió que podría bajar nuevamente la nota de First Republic, que cotiza en bolsa bajo el símbolo FRC, “si el banco no logra demostrar avances en la estabilización de los depósitos y la recuperación del valor de la firma, que probablemente se erosionó”.

Fuente: AFP