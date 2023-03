Las acciones de First Republic Bank se desplomaban un 17% en las primeras operaciones del viernes en Estados Unidos, tras una breve paralización de las cotizaciones, ya que los US$ 30,000 millones en depósitos inyectados por grandes bancos no lograron calmar las preocupaciones de los inversores.

“Si bien los nuevos depósitos en First Republic calmaron las aguas para el banco, llegan a las tasas actuales del mercado”, dijo Art Hogan , estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth Management. “Con un perfil de beneficios deteriorado, es posible que el banco aún tenga que explorar una venta”.

Las acciones de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co , Goldman Sachs y Morgan Stanley -implicados en el rescate de First Republic- caían entre un 1.7% y un 3.3%.

Fundado en 1985, First Republic tenía US$ 212,000 millones en activos y 176,400 millones en depósitos a finales del año pasado, según su informe anual.

El prestamista con sede en San Francisco, que ha suspendido sus dividendos, se ha visto atrapado en una crisis bancaria cada vez mayor, provocada por el colapso de dos prestamistas estadounidenses de tamaño medio durante la semana pasada. Sus acciones han perdido cerca del 72% de su valor este mes.

“A juzgar por la reacción del mercado, parece que quizá el daño se haya hecho a la reputación de marca de First Republic. Es una lástima, porque era un banco de gran calidad y bien gestionado, que promocionaba constantemente su elevada puntuación como promotor de servicios”, dijo John Petrides , gestor de carteras de Tocqueville Asset Management.

El rescate se produjo menos de un día después de que el banco suizo Credit Suisse obtuviera un préstamo de emergencia del banco central suizo de hasta US$ 54,000 millones para reforzar su liquidez.

First Republic dijo que pidió prestados hasta US$ 109,000 millones a la Reserva Federal de Estados Unidos entre el 10 y el 15 de marzo.

Los datos de la Fed mostraron el jueves que los bancos solicitaron un récord de US$ 152,900 millones en liquidez de emergencia al banco central en los últimos días, superando el máximo anterior que se estableció durante la fase más aguda de la crisis financiera.

Los préstamos ponen de manifiesto las “tensiones de financiación y liquidez de los bancos, impulsadas por el debilitamiento de la confianza de los depositantes”, dijo Moody’s, que había rebajado su perspectiva sobre el sistema bancario estadounidense a negativa a principios de esta semana.

Fuente: Reuters