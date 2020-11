Mercados







Banco de Inglaterra, más pesimista, anuncia nuevo estímulo financiero por unos US$ 200,000 millones El BoE indicó que pondrá sobre la mesa 150,000 millones de libras más (unos US$ 200,000 millones) para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, lo que eleva su paquete de estímulo financiero a US$ 1.16 billones.