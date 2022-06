El nuevo token luna de Terra está llevando a sus titulares a un viaje salvaje solo unos días después de ser distribuido a los inversionistas que vieron cómo se destruía el valor de sus criptomonedas vinculadas a la fallida cadena de bloques.

Varias plataformas de negociación mostraron diferentes precios después de que los tokens fueran adjudicados el sábado en lo que se conoce en la industria de las criptomonedas como un “lanzamiento aéreo”. Los datos de Kraken muestran que el precio abrió en torno a los US$ 17, y osciló entre los US$ 30 y los US$ 4.80.

OKX registró un precio de apertura de US$ 1, con extremos de US$ 20 y US$ 5. Luna 2.0, como se conoce el nuevo token, subía el martes alrededor de un 30% hasta unos US$ 9, según los datos de precios de TradingView y Kraken.

Los observadores más experimentados señalaron que, aunque la volatilidad es algo habitual en las criptomonedas, los movimientos extremos destacan. Es probable que los especuladores traten de obtener ganancias rápidas en los movimientos al alza, mientras que los anteriores titulares de la fallida moneda estable TerraUSD (UST) y de los tokens luna están tratando de recuperar pérdidas de alrededor de US$ 40,000 millones.

”Estas son apuestas puras como nunca se ha visto en las criptomonedas”, dijo Fadi Aboualfa , jefe de investigación de la empresa de corretaje de criptomonedas Copper.

A pesar de que miles, si no millones, de inversionistas vieron desaparecer el valor de sus posiciones en criptomonedas asociadas a la cadena de bloques original de Terra a principios de este mes, muchas bolsas de criptomonedas comenzaron a admitir la negociación de tokens luna 2.0. Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande, la incluyó el martes.

”Para los usuarios que tienen luna 1.0 en la plataforma, el ‘lanzamiento aéreo’ de luna 2.0 puede ayudar idealmente a compensar las pérdidas durante incidentes anteriores”, escribió un representante de la bolsa de criptomonedas Huobi en una respuesta por correo electrónico sobre el apoyo de Huobi a la cotización de luna 2.0.

Los analistas en general siguen siendo bajistas con respecto a la nueva cadena de bloques Terra creada por Terraform Labs, que también es responsable de la cadena de bloques original de Terra.

”Esta volatilidad inicial solo me muestra que luna 2.0 ahora es un activo especulativo y probablemente se comercializará en la narrativa hasta que puedan recuperar la confianza de los constructores para aportar un valor fundamental al nuevo ecosistema”, dijo Thomas Dunleavy , analista sénior de criptoinvestigación de la firma de datos de activos digitales Messari. “Realmente, realmente dudo que puedan hacer eso con tantas otras alternativas excelentes y bien financiadas”.

Según una medida aprobada la semana pasada por la comunidad de Terra, la cadena de bloques original de Terra se dividió y ahora se conoce como Terra Classic, mientras que luna, que este mes cayó casi a cero, pasó a llamarse Luna Classic con el símbolo LUNC. La nueva cadena de bloques Terra no incluye monedas estables.

El colapso de la moneda estable algorítmica UST de Terra desencadenó un desplome más amplio en las criptomonedas a principios de este mes, en el que miles de millones de dólares se desvanecieron en solo unos días.

”Una de las cosas más importantes de las criptomonedas es la marca o el marketing y la comunidad”, dijo Aboualfa. “Terra ha quemado su comunidad y la marca está empañada. Lo que sea que hagan aquí no tendrá sentido”.

En la cuenta oficial de Terra en Twitter se informó más temprano que hay un problema con el lanzamiento aéreo del token, ya que algunos inversionistas reciben menos luna 2.0 de lo esperado, y se agrega que el equipo está “trabajando activamente en una solución”.

John Kramer , director de comercio del creador de criptomercados GSR, señaló que el nuevo token luna todavía tiene relativamente “poca liquidez”, y algunos inversionistas todavía mantienen sus nuevos tokens luna 2.0.

”Los tenedores restantes probablemente ven los tokens como una opción de compra por el éxito potencial de la red reiniciada, negándose a vender por centavos de dólar en comparación con su valor anterior”, dijo Kramer.