Los precios del aluminio subían el jueves hasta un máximo histórico, ya que la invasión de Ucrania por parte de Moscú hizo temer la imposición de sanciones que podrían cortar el oferta de su principal productor, Rusia, e interrumpir el abastecimiento energético necesario para producir el metal.

Moscú lanzó el jueves una invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la confirmación de los peores temores de Occidente.

Rusia es uno de los principales productores de gas utilizado para producir electricidad, un componente importante de la producción de aluminio.

Los precios del gas se han disparado desde que las tensiones se intensificaron y provocaron recortes de la producción en Europa, dejando a los consumidores con dificultades por conseguir el metal.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó un máximo histórico de US$ 3,449 la tonelada, y a las 11:10 GMT subía un 4.3% a US$ 3,437.

“Rusia es uno de los mayores productores de aluminio y gran parte de su material va a Europa. Unas sanciones más amplias podrían restringir aún más la oferta”, indicó Amelia Fu, jefa de estrategia de mercados de materias primas de Bank of China International.

La escasez del aluminio se manifiesta en las primas físicas pagadas por los consumidores por encima del precio de la LME, que está en máximos históricos en Europa a US$ 464 la tonelada y US$ 795 la tonelada en Estados Unidos.

Rusia produce alrededor del 6% del aluminio mundial y representa aproximadamente el 10% del oferta mundial de níquel.

Los precios de referencia del níquel subían un 3.4% a US$ 25,220 la tonelada, tras haber tocado US$ 25,610 la tonelada, el máximo desde mayo de 2011.

En otros metales, el cobre subía un 1.2% a US$ 9,985 la tonelada, el zinc ganaba un 2.1% a US$ 3,646, el plomo sumaba un 1.8% a US$ 2,377, mientras que el estaño subía un 0.8% a US$ 45,300 la tonelada tras haber tocado un máximo histórico de US$ 45,380.

Con información de Reuters

