El índice Nasdaq Golden Dragon China de 65 acciones chinas llegó a desplomarse un 21%, eliminando alrededor de US$ 130,000 millones en valor de mercado para dejar el índice en su nivel más bajo desde diciembre del 2012.

Importantes empresas de internet, desde Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc. hasta Baidu Inc. también se derrumbaron al menos un 19%, mientras que Pinduoduo Inc. se desplomó un 34%. En el sector de vehículos eléctricos, las acciones de NIO Inc. disminuyeron un 25% y las de Li Auto Inc. se deslizaron un 30%.

La liquidación del lunes se produjo después de que Xi llenara el Comité Permanente del Politburó con seis leales durante la reorganización del liderazgo del partido que se realiza dos veces por década, cuando las decisiones sin precedentes sobre el poder demostraron su control indiscutible sobre el máximo órgano de toma de decisiones del país.

El índice Hang Seng Tech de Hong Kong, que monitorea las acciones de gigantes de internet como Alibaba y Tencent Holdings Ltd., se desplomó casi un 10%.

”La preocupación es que el poder absoluto pueda conducir a una política dura tanto a nivel local como internacional”, dijo Sharif Farha , responsable de inversiones de HB Investments. “A nivel local, es posible que la política COVID Zero o las regulaciones más estrictas sobre las firmas chinas de tecnología no desaparezcan. A nivel internacional, el mercado definitivamente está preocupado por las tensiones políticas”.

Al controlar el Politburó con aliados, Xi “señala una clara prolongación de la política COVID Zero en China, lo que es malo para el crecimiento y las acciones de China”, dijo César Pérez Ruíz , director de inversiones de Pictet Wealth Management.

Por otra parte, una serie de datos económicos retrasados mostró una recuperación mixta en China en el tercer trimestre, con un aumento del desempleo y un debilitamiento de las ventas minoristas en setiembre a pesar de un repunte del crecimiento.

El debilitado sector inmobiliario, un factor de riesgo clave que afecta la confianza de los inversionistas hacia las acciones chinas, se contrajo por quinto trimestre, extendiendo su caída más larga en la historia.