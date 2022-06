Carlos Goycochea, secretario de Asociación de Empresarios y Comerciantes Mayoristas del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), mostró su preocupación por el paro anunciado para este lunes de los transportistas de carga debido a que -alerta- “Lima se quedaría desabastecida de alimentos”.

Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo entre los gremios de transporte de carga y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Se espera para mañana otra reunión.

“Estamos realmente preocupados no solamente por el problema de la crisis agraria, sino que ahora se suma al paro (de transportes de carga). Imagínese los precios de los productos han subido en el mercado y si se realiza este paro, Lima se quedaría desabastecida de alimentos. La población no va a tener a dónde recurrir”, dijo a Exitosa.

A reglón seguido, el comerciante advirtió que no es posible que el Gran Mercado Mayorista de Lima pueda abastecerse de stock de alimentos en estos días, ya que la mayoría de estos productos son perecibles, a lo que se suma que no están llegado muchos productos como en años anteriores.

“No hay muchos productos. Ha bajado el ingreso de productos al mercado. Eso quiere decir que los agricultores no han sembrado la misma cantidad que el año pasado. El 2021 hubo más productos. Este mercado no está en condiciones de poder abastecernos si el paro toma tres, cuatro cinco o más días”, alertó.

“(¿Qué pasará si el paro toma diez días?) Habrá escasez de alimentos dentro del mercado y los precios se van a elevar. (Es) muy probablemente que eso sucede ”, agregó.

Reiteró que todos los productos que vende el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) son perecibles e importantes ya que se abastecen al mismo tiempo.

“En el día tanto el limón, zapallo, papa, hortalizas, cebolla, entre otros productos, automáticamente se desabastece porque todo se consume automáticamente. (Con el paro) Se queda desbastecido el mercado”, puntualizó.

