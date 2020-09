“Un congresista planteó que los aportantes de la ONP que no llegarán a los 20 años de aportes recibieran una pensión. Como dije anteriormente, siempre es posible hacer ajustes y si aquella vez -hace cuatro meses- la respuesta fue que no era viable, los tiempos de hoy son distintos y requieren medidas distintas que no afecten nuestras finanzas”, dijo la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en el parlamento.

A reglón seguido, precisó que desde el MEF ’se han oído’ las propuestas congresales respecto a la ONP.

“ Reconozco que dicha propuesta (entrega de aportes con menos de 20 años de aportes) es factible ”, aclaró.

Anotó que su pedido -ahora- “es trabajar conjuntamente en un acuerdo entre ambos poderes del Estado para reestructurar con urgencia el Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo al mandato constitucional de cada uno”.

“No rehusamos a la responsabilidad que nos toca de ser Gobierno, pero debemos entender que nos enfrentamos a problemas estructurales que no han sido resuelto en décadas”, puntualizó.