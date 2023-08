Pese a que analistas señalan que el Perú no cumplirá con el “tope” del déficit fiscal de 2.4% del producto bruto interno (PBI) este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reafirmó que se logrará la meta y no realizará ningún cambio en las reglas fiscal.

Si bien el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses -a julio- fue de 2.5% del PBI, lo que significa que habría superado el límite establecido por las reglas fiscales, se espera que el tercer y cuarto trimestre tenga una reducción del nivel, estimó el MEF.

El titular del sector, Alex Contreras, mencionó que hay mucho espacio para optimizar el presupuesto público, pero el problema está en su ejecución.

“Hay mucha ineficiencia en el gasto. La gran discusión es, ¿cómo optimizamos los recursos que tenemos? No está en la agenda cambiar las reglas fiscales porque creemos que es un ancla importante de cara a la calificadora de riesgo y lo que esperan los inversionistas”, remarcó.

Contreras sostuvo que el compromiso del Ejecutivo “es respetar el marco macrofiscal vigente, que dice que solamente se pueden cambiar las reglas en circunstancias excepcionales. Una circunstancia excepcional enfrentamos a inicios de este año y no cambiamos las reglas”, apuntó.

En otro momento, recordó que después de mucho tiempo se empezó a sacar decretos supremos para compras corporativas. “No puede ser que un ministerio compre papeles, bolígrafos, computadoras y otros bienes de manera independiente. Tenemos espacio para mejorar el gasto y atender otras demandas”, puntualizó.

Además, apuntó que los gastos que se han perdido en obras paralizadas como la creación de expedientes técnicos que no se reflejaron en proyectos y perdieron vigencia “son recursos tirados a la basura, son ineficiencias que no deben ser tolerables en un país con una brecha de infraestructura que supera los S/ 360,000 millones”.

En esa línea, Contreras sugirió que después de esta gestión (que terminaría en el 2026) se tiene “que ver la posibilidad de la recalibración de reglas fiscales, pero por ahora no está en agenda”.

Credibilidad fiscal

Jaime Reusche, vicepresidente y senior credit officer de Moody’s, coincidió con lo que dijo el ministro del MEF. Manifestó que el Perú este año sí cumpliría con el déficit fiscal, pero muy pegado al tope de 2.4% del PBI.

“A principios del año nos empezó a preocupar el desempeño del ingreso tributario que venía cayendo, pero, en conversaciones con el ministerio (de Economía y Finanzas) nos damos cuenta que se han dado ciertos márgenes para tratar de cumplir con la regla y estarán bastante pegado al techo del déficit este año”, acotó.

Explicó que esa cifra no se da desde el 2017, cuando se dio el fenómeno de El Niño. “A raíz de la credibilidad fiscal, creemos que se cumplirá con la meta del déficit y si por cualquier razón, en un escenario bastante negativo, se llegase a pasar (del tope de 2.4%) sería un mínimo, con menos del 0.1% del PBI”, refirió.

Tomar medidas para apuntalar los ingresos, en estos momentos, podría ser contractivos para una economía que todavía está sentida por los múltiples shocks, subrayó.

Proyección de analistas

Para Thorne & Associates, la proyección que tenían del déficit fiscal ya no será de 2.4% del PBI, sino ahora de 3% este 2023, y de desde 2% a 2.5% en el 2024, lo que implicaría que el Gobierno superaría el límite de la regla fiscal actual. Entre las razones se debe a la fuerte reducción de la recaudación tributaria del país y la salida de los recursos públicos.

“Hay un poco de todo. Se gastaron el dinero que recibieron en el 2021 y 2022, porque le dieron US$ 1,000 millones a Petroperú; después usaron otro monto de S/ 8 mil millones, que son el crédito suplementario. Eso debió ir al Fondo de Estabilización Fiscal, que es lo que manda la ley. Ahora se les cae los ingresos tributarios y no tienen cómo financiar El Niño”, declaró a Gestión.

El también exministro de Economía recomendó al MEF explicar cómo va a cumplir con el déficit fiscal y transparentar los números, debido a que la recaudación tributaria se desacelera y los gastos también.

Bajo es contexto, el economista comentó que el Poder Ejecutivo no tiene más opción que cambiar las reglas del déficit fiscal. “Si no podrán cumplir con el 2.4% del PBI, tienen que ir al Congreso de la República a pedirle el cambio en la regla fiscal. Se puede plantear bajo el marco de los desastres naturales como en el 2017″, expresó.

Agregó que el no cumplir con la regla del déficit fiscal podría generar recortes en la calificación crediticia. “A las agencias calificadoras no le van a gustar que no sean transparentes con ellos, luego que los ingresos en excesos se hayan utilizado en gasto corriente en vez de ahorrarlo para emergencia y tampoco le gustará que les avisen de a poco”, replicó.

Del mismo modo que Thorne, la Macroconsult proyecta que sea 3% del PBI este año. Aún así, Elmer Cuba indicó que esto no sería alarmante pues se entiende el contexto: impacto de los conflictos sociales, ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño costero, así como el impacto previsto hacia adelante por el fenómeno de El Niño global.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.