Hace nueve días el economista Kurt Burneo, asumió el ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Óscar Graham. Para la gerente general de la Sociedad Peruana de Comercio Exterior (ComexPerú), Jessica Luna, el ministro Burneo asume el reto en momentos muy difíciles para el país ya que -en su opinión- su principal enemigo está adentro.

“Es el propio Gobierno, que con sus acciones y escándalos genera desconfianza e incertidumbre. Populismo, corrupción, conflictos sociales y enfrentamientos azuzados por el propio Ejecutivo, así como la destrucción de la tecnocracia, es lo que tendrá que enfrentar el ministro Burneo de cara a su objetivo de recuperar la confianza empresarial, reactivar la economía y la inversión privada. Nada fácil”, precisó.

-Principales retos-

Para la gerente general de ComexPerú entre los principales retos que deberá asumir es la de frenar propuestas populistas provenientes del Congreso y del propio Ejecutivo.

Mientas que en el ámbito laboral, tendrá que impulsar la derogación de medidas como la restricción a la tercerización y la negociación colectiva, que no solo atentan contra la institucionalidad y el diálogo, sino que van en sentido contrario al objetivo de impulsar el empleo formal.

“Se trata de medidas populistas que afectan la generación de puestos de trabajo y distraen la atención de los verdaderos problemas: la informalidad y el empleo precario”, comentó.

También precisó que dada la destrucción de la tecnocracia y el copamiento del aparato público, desde el MEF se “deberá articular con los sectores y liderar soluciones urgentes para los problemas que afectan al ciudadano”.

La reactivación del sector turismo, por ejemplo, requiere atención urgente.

Pero ello -refirió la gerente de ComexPerú- no pasa por normas como la exoneración al IGV a restaurantes, medida que no es correcta, pues no ayudará a la recuperación del sector ni a los más pequeños, pero que sí generará un alto costo fiscal de S/ 460 millones por año.

Otro trabajó que deberá hacer -dice el gremio- es articular esfuerzos con otros sectores, como el MTC y Ositrán, para el destrabe de aeropuertos regionales y garantizar el cumplimiento de las obras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), así como de sus accesos; con Córpac para el equipamiento de la torre de control del AIJCH y la administración eficiente del aeropuerto del Cusco; con el Mincetur y Promperú para ejecutar el presupuesto de promoción de destino Perú en el extranjero; y con Cultura para un plan de recuperación de Kuélap.

En el agro, en cambio, donde es claro que no existen las capacidades para atender los problemas del sector acotó que el MEF deberá articular con el Midagri para, de una vez por todas, finalizar la compra de fertilizantes, avanzar en la titulación de predios, impulsar las obras de irrigación, ampliar el uso de semillas certificadas, brindar asistencia técnica para siembras y otras medidas que permitan impulsar la productividad del campo.

“Hasta el momento, la segunda reforma agraria ha sido un engaño, sin soluciones concretas y con populismo puro”, afirmó.

Finalmente, subrayó que sin inversión privada no se recuperarán el crecimiento económico ni la generación de empleo.

“Hace años que no se adjudican proyectos de inversión de gran envergadura y muchos se encuentran trabados. Por ello, una señal importante es agilizar la ejecución de la ampliación del AIJCH, proyectos de irrigación como Majes Siguas II y Chavimochic III, la Autopista del Sol, el terminal del Muelle Norte del Callao, entre otros”, mencionó.

Finalmente, dijo que para reactivar la economía y recuperar la confianza empresarial se requiere acabar primero con la incertidumbre, la corrupción y el caos político.

“La situación actual ya no da para más. Necesitamos retomar el rumbo. Hoy estamos a la deriva”, puntualizó.

