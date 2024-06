El Ejecutivo publicó hoy la resolución ministerial que dicta disposiciones para emitir bonos hasta por US$ 3,000 millones destinados a financiar parcial o totalmente la recompra de bonos soberanos y/o bonos globales comprendidos en la operación de administración de deuda.

Asimismo, para financiar parcialmente los requerimientos financieros del año 2024.

Así lo determinó a través de la Resolución Ministerial N° 205-2024-EF/52, publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales de El Peruano.

La norma precisa que para los fines de la emisión interna de bonos aprobada, se aplica el mecanismo de colocación denominado bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado.

Asesores financieros

Asimismo, la norma aprueba la contratación de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como asesores financieros de las operaciones de administración de deuda, de endeudamiento, y la emisión de bonos.

Ellos fueron seleccionados con sujeción a los Procedimientos para la Contratación de Servicios de Asesoría Legal, Financiera y otros Servicios Especializados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 167-2021-EF.

Además, se establece que el Banco Santander Perú S.A. es la entidad que participa en el Programa de Creadores de Mercado, seleccionada en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 de los Procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 167-2021-EF, para los fines descritos en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

También se aprueba la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Recompra, Agente de Intercambio y Agente de Información para implementar el intercambio y/o recompra de los bonos.

La norma lleva la rúbrica del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo.