La economía peruana sigue sin levantar este año (con tres trimestres en “rojo”) y el Gobierno busca darle un impulso, con sus 25 medidas del plan Unidos, para poder revertir la situación, pero su mayor preocupación es el Fenómeno El Niño que podría mover su agenda.

Juan Pichihua, viceministro de Economía, señaló que se está apuntando en un “plazo breve” tener el crecimiento potencial del producto bruto interno (PBI).

Recordó que el crecimiento de la primera década de este milenio (2001-2011) estaba % explicado por el boom de los commodities y no se ha repetido esta tasa promedio del 5.7% del PBI anual.

Precisó que, partir de la segunda década (2012-2019), se tuvo una pérdida de dinamismo, que ha continuado.

“El país sigue siendo una economía abierta al mundo, pero dependiente de las exportaciones, en particular de la minería. Entonces, la idea es generar un impulso cada vez mayor para recuperar la tasa de crecimiento potencial en el plazo más breve”, dijo en el evento Perú Banking & Finance Summit 2023, organizado por el Dorado Investments.

En esa línea, Pichihua sostuvo que se pretende pasar de un nivel de US$ 13,000 per cápita algo por encima de US$ 20,000 en un plazo de 10 años, pero eso significaría crecer entre 5% o 6%.

“Si el crecimiento es menor, obviamente, se va a necesitar muchos años más”, agregó.

Por tal motivo, el viceministro manifestó que solo nos queda enfocarnos en la reactivación económica sin perder la prudencia, que reconocen las calificadoras de riesgos internacionales.

Así, Pichihua mencionó que se tiene que tomar consciencia en la necesidad de “revertir la situación de estancamiento económico que nos enfrentamos sin perder la perspectiva que estamos en un contexto climático que el fenómeno El Niño nos puede cambiar la agenda”.

Añadió que ahora el sector público tratará de sacar todos los proyectos pendientes de Con Punche 1 y se buscará mayores incentivos a la inversión privada.

CUERDAS SEPARADAS

Pichihua también indicó que los conflictos sociales, Yaku, la no apertura de la primera temporada de pesca generó perdidas a la economía por casi S/ 12,000 millones, lo que significa 1.2% del PBI anual.

“Los recursos que se tenía para enfrentar eran bastante menores a la magnitud de estos choques a lo que nos hemos enfrentado”, anotó.

Sin embargo, el funcionario consideró que, a pesar de una economía en desaceleración, el empleo se mantuvo.

“No creció, por obvias razones, estamos en una situación de recesión reconocida por el ministro y analistas económicos. Felizmente, la actividad económica y el empleo han ido por cuerdas separadas. Hubiera sido bastante más grave si no hubiéramos tenido acciones inmediatas y el empleo sí se hubiera afectado”, dijo.

