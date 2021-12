Independientemente del país, los materiales e insumos representativos que se emplean en la construcción de una vivienda -unifamiliar o multifamiliar- suelen ser los mismos.

Y de acuerdo con el último Estudio Comparativo de Precios (ECP) realizado por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en el Perú, el comportamiento de los precios de venta al público difiere de lo que sucede en los otros 11 países analizados.

Para empezar, el ECP -que recoge información hasta agosto último- revela que el precio promedio del saco de 42.5 kilos de cemento portland gris en la región se ubica en US$ 7.90, mientras que en el Perú se vende a US$ 5.60, ligeramente por encima de los US$ 5.59 que registra Brasil, que se coloca como el país con el menor precio unitario en toda la región.

Pero, en caso la comparación se restrinja a los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, el Perú –en comparación con Chile (US$ 8.50), Colombia (US$ 6.21) y México (US$ 7.5)– sí tiene el precio “más económico” y frente a la medición realizada en febrero último, dicho costo refleja una reducción de 10.7%.

El Perú es el segundo país con el menor precio unitario de la bolsa de cemento en toda la región (Imagen:)

Sin embargo, en los últimos seis meses, el país en el que más ha disminuido el precio es Paraguay (–18.5%), en tanto que Brasil –a pesar de ser el país con el precio de venta más bajo– fue el mercado en el que más se elevó el costo de este producto (11.8%).

Aun así, los países con los precios más caros son Uruguay (US$ 10.34), Guatemala (US$ 10.32) y Costa Rica (US$ 9.20).

Comparativo de precios de cemento (Imagen: Capeco - FIIC)

El caso del concreto

Con relación al concreto de 210 kg/cm² y al concreto de 280 kg/cm², otros de los materiales representativos para la edificación de una vivienda, en el primer caso, el ECP ha detectado que este insumo es más barato en el Perú (US$ 66.17), seguido muy de cerca por Brasil (US$ 67.66), frente a precio promedio estimado en la región de US$ 113.49.

Restringiendo la comparación solo a los países de la Alianza del Pacífico, frente a los valores estimados en febrero último, Perú y Colombia han registrado las rebajas más importante con 23.3% y 9.4%, respectivamente; mientras que Chile y México experimentaron las alzas más pronunciadas con incrementos de 18.3% y 11% en sus respectivos precios.

Pero frente a los resultados que se recogieron en setiembre del 2020, el Perú además es el país en el que este insumo más ha disminuido su precio (–14.8%). Muy por el contrario, Brasil es el país en donde se ha producido el incremento más significativo (37%) en el mismo periodo comparativo.

Comparativo de precios de concreto 210 (Imagen: Capeco - FIIC)

En el caso del concreto de 280 kg/cm², con un precio promedio en la región de US$ 122.42, el estudio coloca a Brasil como el país de menor precio (US$ 73.75), seguido muy de cerca por el Perú, que registra un precio de US$ 75.20 y con varios dólares de distancia frente a México, que ocupa el tercer lugar con US$ 97.27.

Pero al contrastar los resultados de agosto último con los de febrero, se aprecia que mientras en el Perú (–17.1%) y Colombia (–9.4%) se produjeron las contracciones de precios más significativas; los mayores incrementos se produjeron el Chile (+18.1%) y Costa Rica (10.7%).

Comparativo de precios de concreto 280 (Imagen: Capeco - FIIC)

Otros materiales

Con relación al bloque de concreto de 15x20x40 cm, otro de los productos analizados, si bien, el Perú -con US$ 0.81- registra un costo menor al precio promedio (US$ 0.90), su posición dista de la obtenida por Guatemala (US$ 0.50), Brasil (US$ 0.57) y México (US$ 0.65).

Aun así, si la comparación se restringe a los países de la Alianza del Pacífico, es el segundo precio más bajo, solo detrás de México (US$ 0.65) y por encima de Colombia (US$ 0.85) y Chile (US$ 1.90), que es la economía con el precio más alto en la región.

Si se compara con el ECP de febrero, el precio de este insumo en el Perú ha bajado 5.8% y frente a la medición de setiembre se aprecia un descenso de 2.4%.

Comparativo de precios de bloquesde concreto (Imagen: Capeco - FIIC)

Otro producto en el que el Perú se ubica con el precio más bajo es el tubo de PVC SDR 13.5 (1/2″x6m). Con US$ 2.46 no solo se coloca bastante distante de Honduras (US$ 3.26), que está en segundo lugar, también logra obtener la disminución más significativa (–16.9%), mientras que Chile registra una contracción en su precio de 15.3%.

Pero a pesar de la reducción experimentada por el precio de este producto en ese país, los US$ 4 que se cotizan lo ubican por detrás de Colombia (US$ 3.67) y solo por delante de México (6.58) en la Alianza del Pacífico.

Comparativo de precios de tubo PVC (Imagen: Capeco - FIIC)

Tal como refieren en la FIIC, el EPC -que realiza con apoyo de las cámaras nacionales de la industria de la construcción- muestra un análisis comparativo de la evolución de los precios de los materiales de construcción y en esta edición se analizó información de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.