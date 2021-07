Para el año 2016 el Ministerio de la Producción (Produce) emitió el Decreto Legislativo 1273, con lo cual se proponía formalizar parte de la flota artesanal, principalmente las de menores dimensiones. Para ello se creó el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa) y este primer proceso de formalización culminó en mayo del año 2019, con lo cual tras pasar las respectivas etapas, las embarcaciones obtuvieron su permiso de pesca.

Posteriormente, en el 2018, el Produce emitió el Decreto Legislativo 1392, con lo cual se buscaba formalizar el resto de la flota artesanal y el programa se denominó Siforpa 2, cuya fecha culminación para acogerse al mismo es octubre de este año.

Ambos programas, además de formalizar la pesca artesanal, buscaba prohibir la construcción de nuevas embarcaciones a fin de tener un control de cuántas operan totalmente y evitar la sobrepesca, pues hasta antes de esa fecha, las flotas pesqueras seguían aumentado.

De acuerdo a cifras de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entre los años 2005 y 2015, el número de embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala se elevó de 9,667 a 17,920.

El nuevo proyecto

A fines de junio de este año, la Comisión de Producción del Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el Produce que busca incorporar a más de 2,000 embarcaciones al Siforpa 2 y se espera que la iniciativa sea aprobada en el Pleno del Congreso de esta semana.

Cuando el Congreso aprobó la propuesta de ley del Produce, a través de un comunicado de prensa, el titular del sector, José Luis Chicoma, afirmó que la normativa no incluye embarcaciones nuevas ni amplía el plazo del proceso vigente (el cual culmina en octubre próximo), sino que reincorpora a las embarcaciones que no pudieron continuar el proceso de formalización por razones económicas, por desconocimiento o errores en el momento de la inscripción.

Sin embargo, el director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda, señala que las embarcaciones no lograron pasar el proceso de formalización porque recién estas naves se están construyendo. De este modo, dijo que se pretende formalizar a estas naves manera irregular.

En diálogo con Gestión.pe, Miranda explica que para ser parte del Siforpa 2 se estableció como requisito que las embarcaciones debían demostrar una evidencia previa, ya que se trataba de regularizar a quienes venían realizando esfuerzo pesquero y no de permitir la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales.

Así, dijo que el proyecto de ley en mención beneficia a estas embarcaciones que no pudieron pasar su verificación de existencia porque no existían -más que en papeles- o se estaban construyendo en los astilleros clandestinos que existen en diferentes puertos del litoral peruano.

De hecho, Miranda señala que actualmente se siguen construyendo embarcaciones, a pesar que está prohibido hace años.

“Como se sabía que el Ministerio de la Producción iba a promover esta norma, se han venido haciendo nuevas embarcaciones en astilleros ilegales a vista y paciencia de todo el mundo. Se están construyendo embarcaciones porque está la posibilidad de esta legalización vía proyecto de ley”, sostuvo.

Agregó que la mayoría de las embarcaciones que actualmente se vienen construyendo se ubican en el Puerto de Paita (Piura). Prueba de ello es un reciente video grabado con un dron en esa zona (ver video).

Miranda señala que actualmente se siguen construyendo embarcaciones en el litoral, a pesar de estar prohibido. (Foto: SNI)

Miranda precisó que el Produce no ha dado a conocer la lista de las embarcaciones que se busca formalizar, “porque si el listado se hiciera público, los pescadores artesanales, fundamentalmente de Paita, denunciarían que son embarcaciones que no existían. Además, no se ha consultado con los pescadores de Paita esta propuesta, ellos han sido sorprendidos con esta noticia”.

Alertó, además, que si existe una sobrepoblación de embarcaciones habrá mayor pesca de recursos, y al haber mayor oferta, el precio de los recursos registrará una importante caída.