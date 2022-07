Pescadores artesanales del norte del Perú están en riesgo de perder sus trabajos. Este 31 de julio vencerá el plazo de formalización pesquera y después de esta fecha, su trabajo pasará a ser considerado ilegal, advirtió la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (Apamarpa).

En el Perú, la pesca es una las principales actividades económicas que aporta al Producto Bruto Interno (PBI) y, entre ellas, la pesca de pota sería una de las más afectadas al ser una de las más importantes pesquerías artesanales del país que genera mayores ingresos y puestos de trabajos.

“La pesca artesanal de pota genera entre 9% y 15% de todo el PBI de la pesca y acuicultura en el Perú. Solo en Piura, todo esto representa US$ 315 millones al año y la generación de más de 19,000 puestos de trabajo que se perderían si no se amplía el plazo y no se completa el proceso de formalización para todas las embarcaciones”, sostiene Edwin Houghton, presidente de Apamarpa.

Los dirigentes de pescadores y armadores artesanales han venido alertando sobre las complicaciones que han tenido en el proceso de formalización, como trabas burocráticas y demoras en la implementación, afirmó el también representante de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapesca).

Por ello, piden que las autoridades publiquen un decreto de urgencia que permita ampliar el plazo para el proceso de formalización.

“Solicitamos que el Ministerio de Economía y el Consejo de Ministros respalden el trabajo que venimos haciendo con Produce y que nos den el apoyo necesario para lograr la extensión del plazo, para que nuestros hermanos pescadores y nuestras familias no queden afectadas”, señaló Houghton.

Son 2,500 embarcaciones que quedarían fuera del proceso de formalización, las mismas que representan el 55% del total de embarcaciones de la pota, generando perjuicio económico directo a más de la mitad de operadores de una actividad que genera US$ 850 millones en exportaciones al año y 42 millones de kilogramos de alimento barato para todos los peruanos.

A la fecha, solo el 20% del total de la flota pesquera artesanal del país ha logrado formalizarse a través de las medidas para la formalización de la pesca artesanal, publicadas en el Decreto Supremo Nº006-2016-PRODUCE y Decreto Legislativo Nº 1392.

“Nuestro trabajo sostiene no solo a nuestras mesas familiares, si no a las mesas de todo el Perú. Somos el primer país exportador de pota y aun así, no hay una solución efectiva a nosotros como pescadores artesanales. Es momento de que las autoridades nos escuchen y que se dé una ampliación que incluya a las embarcaciones que ya vienen trabajando en sus procesos de formalización”, señaló Pedro Silva, miembro de la Sonapesca.